Duitse reizigers die terugkeren uit risicolanden moeten zich vanaf zaterdag verplicht laten testen op het coronavirus, zo maakt de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn donderdagochtend bekend. Personen die een test weigeren, riskeren een boete tot 25.000 euro.

Spahn sluit verdere restricties niet uit. De minister wil onder andere uitzoeken welke vieringen en samenkomsten nog verantwoord zijn, maar verwacht niet dat winkels binnenkort moeten sluiten.

De minister maakt zich zorgen over de toename van het aantal nieuwe besmettingen. Enkele uren eerder maakte het Robert Koch-Insti­tut melding van meer dan duizend nieuwe gevallen, het grootste dagelijkse aantal nieuwe besmettingen sinds mei.

Volgens Spahn staat het Duitse gezondheidsstelsel niet onder druk en is dat nog lang niet aan de orde, maar maakt hij zich wel zorgen over de toename.

"Ik begrijp dat inwoners het gehad hebben met de maatregelen, maar zij moeten afstappen van het idee dat de pandemie nooit écht een gezondheidsrisico was", aldus Spahn.

Clusters ontdekt op werkvloeren en onder terugkerende reizigers

In de laatste weken werden veel clusters besmettingen waargenomen op kantoren en onder terugkerende reizigers. Met name Duitsers die in een van de Balkanlanden of Turkije zijn geweest, zouden positief zijn getest op het coronavirus.

Spahn legt uit dat niet alleen het reizen en slechtere naleving van de coronamaatregelen hebben geleid tot de stijging. De minister benadrukt dat in de laatste weken ook meer is getest dan voorheen.