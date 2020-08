Bij een corona-uitbraak in een verpleeghuis in Maasluis heeft het ventilatiesysteem van het pand waarschijnlijk een rol gespeeld bij de verspreiding van het virus, melden de Volkskrant en EenVandaag woensdag op basis van een vertrouwelijk RIVM-rapport.

Zeventien bewoners en achttien medewerkers van verpleeghuis De Tweemaster raakten in juni besmet, ondanks dat het personeel chirurgische mondmaskers droeg. Alleen in de pauzes gingen de maskers af. Zes bewoners overleden uiteindelijk aan COVID-19.

Omdat het aantal besmettingen door onbekende reden snel steeg, werd het ventilatiesysteem in de gedeelde woonkamer onderzocht. Deeltjes van het coronavirus zouden toen zijn aangetroffen op onderdelen van het ventilatiesysteem dat lucht door één ruimte laat circuleren.

"De combinatie van bevindingen (…) zijn suggestief voor een verdere verspreiding van het SARS-CoV-2-virus door een ventilatiesysteem", citeert de Volkskrant. SARS-CoV-2 is het specifieke type coronavirus dat momenteel wereldwijd rondwaart.

Het RIVM wil tegen zowel tegen de Volkskrant als EenVandaag op dit moment niet reageren op de inhoud van het vertrouwelijke rapport. Wel wordt gemeld dat er een vervolgonderzoek wordt afgewacht.

'Ventilatierichtlijn aangepast na rapportage'

De bevindingen zouden op 23 juli zijn besproken door het RIVM. In de week daarop zou de Ventilatierichtlijn zijn aangepast. Over systemen zoals die in Maassluis wordt gemeld dat de "verspreiding van zowel druppels als eventuele aerosolen verder dan 1,5 meter niet uit te sluiten is". Hierbij wordt ook gemeld dat bewijs nog ontbreekt.

Het RIVM adviseert uit voorzorg om recirculatie binnen één ruimte waar meerdere personen gedurende langere tijd samen zijn "zo veel mogelijk te vermijden". Ook wordt geadviseerd de lucht in de ruimte voldoende te verversen, bijvoorbeeld door het raam te openen, omdat bij recirculatie alleen gebruik gemaakt wordt van de lucht die al in de ruimte aanwezig is.

Een groep van 239 wetenschappers schreef vorige maand in een open brief aan gezondheidsorganisatie WHO dat ventilatie een rol kan spelen bij de verspreiding van het coronavirus, omdat ook kleine druppels het virus kunnen overdragen. Zowel de WHO als het RIVM richt zich bij het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus op grote druppels, die vrijkomen als iemand bijvoorbeeld niest.