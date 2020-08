Het bron- en contactonderzoek van de GGD's wordt "steeds ingewikkelder", omdat mensen niet volledig openheid geven over waar ze mogelijk in contact zijn gekomen met het coronavirus. Dat zei directeur publieke gezondheid Sjaak de Gouw woensdag in het radioprogramma Nieuws en Co.

Volgens de GGD-directeur hebben mensen die besmet zijn geraakt met het virus verschillende redenen om contacten te verzwijgen tijdens het onderzoek.

"Mensen denken dat ze wellicht een boete krijgen, of ze zijn bang dat anderen door hen veertien dagen in quarantaine moeten. Het kan ook zijn dat ze niet willen vertellen dat ze op een illegaal feest zijn geweest."

De Gouw benadrukt dat mensen niet voor straf hoeven te vrezen tijdens een bezoek aan de GGD. "Wij zijn geen politie, wij zijn een gezondheidsdienst. Wij geven dus geen gegevens door, maar hebben die gegevens wel nodig om ons werk goed te kunnen doen."

'Bron steeds ingewikkelder vast te stellen'

Naast het verzwijgen van contacten, wordt het bron- en contactonderzoek ook bemoeilijkt doordat mensen door de versoepelingen op meer plekken met elkaar in contact te komen.

"Je probeert door het vinden van bronnen ervoor te zorgen dat er geen nieuwe besmettingen uit voortkomen. Dat wordt wel heel erg ingewikkeld als het aantal besmettingen en uitbraken zo snel toeneemt", aldus De Gouw.

"Als je een paar weken geleden aan iemand vroeg waar die persoon was geweest, ging het om twee of drie plekken. Nu gaat het, met name bij jongere mensen, om wel tien plekken. Dat maakt het ingewikkeld om vast te stellen waar een gemeenschappelijke bron ligt."