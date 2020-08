Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, is bezorgd dat het snel toenemende aantal besmettingen van het coronavirus ervoor zorgt dat de stad in een tweede "gedeeltelijke lockdown" moet. Dat zegt ze woensdag in gesprek met NU.nl.

Halsema zegt dat de eventuele "gedeeltelijke lockdown" een zorg is die volgt op de gezondheidsgevolgen, "want daar maak ik me in de eerste plaats heel erg zorgen over".

"Amsterdam heeft al een ongelooflijke knauw gekregen van de eerste lockdown. In het economisch verlies, de toename van de werkloosheid en de enorme onzekerheid bij veel mensen. Dat wil je niet herhalen en dus zoek je naar dit soort maatregelen."

Daarmee doelt Halsema op de lokale mondkapjesplicht, die vanaf woensdag in is gegaan en geldt voor delen van het centrum in Amsterdam, in de hoop het gedrag van mensen te beïnvloeden.

"Ik vind het ook niet het mooiste middel dat er bestaat, bepaald niet, maar we zoeken naar manieren waarop we het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden zonder dat we weer naar radicalere maatregelen moeten", legt Halsema uit, terwijl achter haar toeristen op de Kalverstraat gewezen worden op de mondkapjesplicht.

Rondom De Dam werden onder meer toeristen gewezen op de mondkapjesplicht. (Foto: Pro Shots)

Eerste dag 'valt niet tegen'

"Waar ik op hoop is dat dit (het dragen van mondkapjes, red.) mensen eraan herinnert dat dit virus op straat rondwaart", vervolgt ze. "Want ik denk dat voor heel veel mensen geldt dat ze het gewoon vergeten zijn. Je ziet overal in Europa dat mensen het vergeten. Blijkbaar is het dagelijks besef dat je ziek kunt worden niet goed vol te houden."

Terwijl Halsema door de drukke winkelstraat, grenzend aan De Dam, kijkt zegt ze: "Het valt me niet tegen. Verreweg de meeste mensen hebben een mondkapje op."

Eerder op de dag constateerde ze ook al dat winkelpersoneel mondmaskers uitdeelde aan klanten en dat die de stoffen lapjes ook daadwerkelijk bleven dragen. "En dat vind ik heel goed op de eerste dag. Mensen moeten ook wennen, weten waar het wel en niet moet."

Mondkapjesplicht 'niet laatste redmiddel'

Volgens de burgemeester van Amsterdam is de mondkapjesplicht dus niet het laatste redmiddel om de besmettingscijfers minder hard te laten stijgen. Maar wat andere mogelijke maatregelen zijn kan ze niet zeggen.

Net als haar Rotterdamse ambtgenoot Ahmed Aboutaleb wijst ze daarvoor naar het kabinet. "Het kabinet heeft de regie. Als er opnieuw een crisis uitbreekt en er moeten veel zwaardere maatregelen getroffen worden, dan volgen wij het kabinet in de uitvoering."

Donderdagavond geven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een persconferentie. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid worden dan "zo nodig aanvullende regionale maatregelen" afgekondigd.