De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb hoopt dat de mondkapjesplicht "een schokeffect" teweeg brengt. Dat zegt hij woensdagmiddag in gesprek met NU.nl. Vanaf woensdag is het dragen van een mondkapje verplicht in delen van het centrum van Rotterdam en Amsterdam, in de hoop dat mensen aan de anderhalvemeterregel worden herinnerd en op die manier meer afstand van elkaar houden.

"Die 1,5 meter is heel belangrijk als we het virus onder controle willen krijgen", zegt Aboutaleb, die de laatste weken het aantal besmettingen in zijn stad vooral onder jongeren flink toe zag nemen.

Om jongeren bewust te maken van de rol die ze kunnen spelen in het besmetten van ouderen, gaf Aboutaleb dinsdag al in het centrum van Rotterdam uitleg aan studenten.

Ook woensdag liep hij door de stad om te zien hoe aan de mondkapjesplicht werd voldaan. De burgervader was tevreden met wat hij zag. "Gister droeg niemand hier een mondkapje en nu zie ik dat veel mensen een mondkapje dragen. Het is geen 100 procent, maar dat hadden we ook niet verwacht. Maar tussen gisteren en vandaag zit toch een behoorlijk verschil."

'Mondkapjesplicht niet laatste redmiddel'

Aboutaleb en zijn Amsterdamse collega Femke Halsema voerden de lokale mondkapjesplicht dus in in de hoop het gedrag van mensen te beïnvloeden. Als ze daar niet in slagen, dan was het invoeren van mondkapjes niet het laatste redmiddel, zegt Aboutaleb.

"Het zou kunnen dat we in de ontspanning die we vanaf 1 juli hebben gekregen terug moeten. Maar daar ga ik uiteindelijk niet over, het is aan het kabinet om daar een oordeel over te hebben."

Het besluit om het dragen van mondkapjes in bepaalde delen van de stad verplicht te stellen, kwam Aboutaleb op kritiek te staan van hoogleraren staatsrecht, die stelden dat het besluit tegen de grondwet in gaat. Dat bestrijdt Aboutaleb.

"De wet is helder: onder infectieziekten A is het mogelijk dat de voorzitter van de veiligheidsregio ruim mandaat krijgt. Ik krijg dat mandaat toegeschoven van de minister van Volksgezondheid. Die wet is ooit gemaakt door de regering, gesanctioneerd door de Tweede Kamer en daar moeten we mee dealen. Ik kan natuurlijk niet eigenstandig de grondwet naast mij neerleggen."

Verbazing bij Aboutaleb over mondkapjesdiscussie

Daarnaast heeft Aboutaleb zich ook verbaasd over de discussie die er de laatste weken in Nederland werd gevoerd over het al dan niet dragen van mondkapjes. "De discussie over mondkapjes is redelijk geëscaleerd en ik snap nog steeds niet waarom."

"De WHO (World Health Organization, red.) heeft gisteren besloten om een wereldwijde campagne te starten om iedereen aan een mondkapje te krijgen. De Wereldgezondheidsorganisatie!", vervolgt hij. "Maar de discussie in Nederland heeft zijn eigen dynamiek en ik laat hem daar waar die thuishoort: bij de nationale politiek."