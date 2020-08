Meer dan negenhonderd vrouwen en meisjes in Peru zijn sinds het begin van de coronacrisis vermist geraakt, zo meldt een Peruaanse topfunctionaris die gespecialiseerd is in vrouwenrechten. De functionaris noemt de cijfers "alarmerend" en wil dat er een nationaal register voor vermiste personen wordt opgericht.

Er zijn tussen 16 maart en 30 juni in totaal 915 personen - 606 meisjes en 309 volwassen vrouwen - als vermist opgegeven in Peru.

Gevreesd wordt dat ze het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel, huiselijk geweld of moord. In de maand juli zou het aantal vermissingen mogelijk zelfs zijn opgelopen tot twaalfhonderd.

Volgens de functionaris ontbreken in Peru systemen die het aantal vermissingen bijhouden. Hierdoor wordt het vaak ook niet geregistreerd als iemand die als vermist is opgegeven later weer terecht blijkt te zijn.

Veel landen hebben sinds de uitbraak van COVID-19 een toename van het aantal incidenten van huiselijk geweld gerapporteerd. De Verenigde Naties hebben daarom opgeroepen tot overheidsmaatregelen.

Vooral in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is veel geweld tegen vrouwen. Voorafgaand aan de COVID-19-pandemie werd door honderdduizenden vrouwen in Latijns-Amerika op straat gedemonstreerd tegen geweld tegen vrouwen, ook in Peru.