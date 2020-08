Frankrijk verliest mogelijk op korte termijn de controle over het coronavirus, nu het aantal besmettingen volgens de officiële cijfers snel toeneemt. De Franse wetenschappelijke raad, die de overheid adviseert, waarschuwt dat nieuwe maatregelen nodig zijn.

"De toekomst van de pandemie is grotendeels in handen van de burgers", aldus de raad. Doordat mensen minder afstand tot elkaar houden en ook andere maatregelen minder worden nageleefd, kan het virus actiever circuleren.

In het advies aan de regering waarschuwt de wetenschappelijke raad dat mogelijk deze herfst of winter, een tweede golf van het coronavirus kan uitbreken. De afgelopen week nam het aantal personen op een intensivecareafdeling in Frankrijk toe met 13 personen tot 384.

De raad adviseert de Franse regering om snel met nieuwe preventieplannen te komen, die met name zijn gericht op het beperken van de verspreiding rondom de grotere steden. "We kunnen anders snel overgaan tot een minder gecontroleerd scenario zoals in Spanje nu gebeurt", vervolgen de adviseurs.

De autoriteiten moeten meer prioriteit stellen aan het vertragen van de verspreiding, bijvoorbeeld door meer te testen en mensen te isoleren. Ook moeten er meer testmogelijkheden komen. Daarnaast zou een veertiendaagse thuisquarantaine of een negatieve coronatest verplicht moeten worden gesteld aan reizigers uit risicolanden.

Frankrijk was in maart een van de eerste Europese landen met een strenge lockdown. Er zijn momenteel 228.574 coronabesmettingen gemeld, ten minste 30.297 mensen kwamen om het leven als gevolg van het virus.