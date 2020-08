"Ga niet naar Rotterdam als het niet nodig is", zegt Susan van den Hof, epidemioloog van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in gesprek met RTL Nieuws. Het aantal coronabesmettingen is in de stad in een week tijd met ruim vijfhonderd gestegen.

Landelijk gezien is het aantal positieve coronatests bijna verdubbeld ten opzichte van de week ervoor. Daarnaast neemt ook het aantal ziekenhuisopnames wat toe.

Naast Rotterdam springen ook andere regio's, zoals Den Haag en West-Brabant, in negatief opzicht eruit. "Dat geeft wel reden tot zorg", aldus Van den Hof in gesprek met NU.nl.

Het hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten van het RIVM zegt wel dat "het moment daar is" om met de regering in gesprek te gaan over hoe het coronavirus in bedwang kan worden gehouden.

Het is nog onduidelijk of dat betekent dat er bijvoorbeeld extra regionale maatregelen worden genomen. Donderdagavond geven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een persconferentie.

GGD bezorgd over gedrag mensen

Ook de GGD uit zijn zorgen over het gedrag van mensen bij feestjes, etentjes en barbecues. "Ze houden zich totaal niet aan de coronamaatregelen. Je zou bijna zeggen dat het einde zoek is op deze manier", zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws.

Ook komt het volgens de woordvoerder af en toe voor dat mensen die eigenlijk in quarantaine zouden moeten zitten, worden gebeld door de GGD om te vragen hoe het met ze gaat en dan in de supermarkt blijken te lopen.

"Het zou zoveel schelen als iedereen zich gewoon netjes aan de maatregelen houdt", verzucht Van den Hof, die zegt dat het RIVM nog "goed zicht" op de virusverspreiding heeft.

200 Grapperhaus: 'Stijging besmettingen moet ons alert houden'

'Voor je opa en oma doe je het'

Inge Huijskens, arts-microbioloog van het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht, heeft "niet het idee dat we de controle kwijt zijn".

Wel hamert ze - net als het RIVM - op het belang van de geldende maatregelen als testen en thuisblijven bij klachten en 1,5 meter houden.

"Ik lees veel dat jongeren er de noodzaak niet van inzien. Ik denk dat die moe zijn van alle beperkingen en denken: het loopt wel los. Communiceer met die jongeren", is haar advies. "En zeg tegen hen: voor je opa en oma doe je het."

Volgens Huijskens zijn aanvullende maatregelen niet nodig maar "moeten we er bovenop zitten".