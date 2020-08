Dat premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge donderdag in een persconferentie het land toespreken over de recente toename in het aantal coronabesmettingen, is volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher meer dan nodig. "De afgelopen weken waren onnavolgbaar."

Asscher riep het kabinet onlangs meerdere malen op om tijdig in actie te komen. Steeds meer mensen houden zich niet aan de 1,5 meter afstand en het wordt drukker op straat. Dat was ook terug te zien in de besmettingscijfers die opliepen.

Afgelopen weekend pleitte Asscher er nog voor de Tweede Kamer van reces terug te roepen om te de debatteren over het stijgend aantal besmettingen. "Ik heb enorm grote zorgen over wat er momenteel gebeurt."

'Het moet toch mogelijk zijn duidelijkheid te bieden?'

Volgens de laatste RIVM-update is het aantal nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen week verdubbeld. Asscher is niet verrast. "Die stijging zien we al vier weken lang aankomen." Hij verwijt het kabinet dat het de afgelopen weken onzichtbaar te zijn geweest. De keren dat leden van het kabinet zich wel lieten zien, was de boodschap volgens Asscher te verwarrend.

Onder meer minister Ferd Grapperhaus, de nieuwe minister Tamara van Ark (Medische Zorg) en voorzitter van de Veiligheidsberaad Hubert Bruls lieten van zich horen. "Allen met een eigen boodschap. Het moet toch mogelijk zijn om duidelijkheid te bieden?"

Hij verwijst onder meer naar de mondkapjesdiscussie. Het kabinet is niet overtuigd van het nut van mondkapjes, terwijl steden als Amsterdam en Rotterdam de maskers op sommige plekken in de stad verplicht hebben gesteld.

"Dan kan het kabinet wel streng doen en zeggen dat het teleurgesteld is dat de maatregelen niet worden nageleefd, maar dan vergeet het de eigen verantwoordelijkheid die het heeft om met duidelijke regels te komen die gelden voor alle regio’s. Nu zijn burgemeesters, in de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog, genoodzaakt zelf met maatregelen te komen om lokale uitbraken in te dammen."

'Kabinet moet bovenop elke besmetting zitten'

Asscher hoopt dat Rutte en De Jonge donderdag de regie weer oppakken. "Het beleid in de afgelopen weken straalt geen urgentie uit en is onnavolgbaar." Hij hoopt dat verpleeghuizen beter worden voorbereid en waarschuwt voor de terugkomst van reizigers uit vakantiegebieden. "Waarom wordt quarantaine voor reizigers uit risicogebieden niet verplicht?"

Hij hoopt ook dat het kabinet er nu wel op zal inzetten om het aantal coronabesmettingen in te dammen. "In het RIVM-advies van afgelopen juli staat dat het aantal besmettingen naar nul moet. Dat is de beste manier om een tweede golf met gevolgen voor de volksgezondheid en de economie te voorkomen. De handelswijze van het kabinet in de afgelopen weken is daar niet op gericht. Dit kabinet moet er bij iedere besmetting bovenop zitten."

Voor volgende week stond er al een coronadebat gepland, maar gezien de ernst van de situatie wil Asscher dat Rutte en De Jonge woensdag nog tekst en uitleg komen geven over de recente stijgingen. "Als je tijd hebt voor een persconferentie, dan kun je ook tijd maken voor verantwoording aan het parlement."

Vooralsnog lijkt zijn verzoek niet te kunnen rekenen op een meerderheid van de Kamer.