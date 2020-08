Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geven donderdagavond om 19.00 uur een persconferentie waarin ze een update geven over het stijgend aantal coronabesmettingen. Daarnaast kondigen ze "zo nodig aanvullende regionale maatregelen" af, meldt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Of die regionale maatregelen er komen is nog onduidelijk, maar de mogelijkheid bestaat dus dat die worden afgekondigd.

Het aantal coronabesmettingen in Nederland loopt al een aantal weken op. Dinsdag 21 juli luidde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de noodklok tijdens de wekelijkse bekendmaking van het aantal besmettingen. Het aantal positieve tests was toen in een week tijd verdubbeld.

Vorige week was het aantal bekende gevallen van corona niet verdubbeld, maar volgens het RIVM was de situatie onveranderd. Dinsdagmiddag rond 14.00 uur maakt het RIVM de huidige stand van zaken bekend.

Het stijgend aantal besmettingen is volgens het RIVM vooral toe te schrijven aan familiebijeenkomsten, feestjes en borrels op bijvoorbeeld het werk. Tijdens die gelegenheden zouden mensen zich onvoldoende aan de hygiënemaatregelen en de 1,5 meterregel houden.

200 Grapperhaus: 'Stijging besmettingen moet ons alert houden'

Laatste persconferentie was op 24 juni

De laatste persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge was op 24 juni. Toen werden de voorlopig laatste versoepelingen aangekondigd.

PvdA-leider Lodwijk Asscher pleitte maandag voor een vervroegd debat over het oplopend aantal coronabesmettingen. Dat debat staat gepland voor 12 augustus, maar volgens Asscher is de situatie "te urgent" om daarop te wachten.

Donderdagmiddag wordt besproken of het debat eventueel vervroegd kan worden.