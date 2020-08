2.588 personen in Nederland testten in de afgelopen week positief op het coronavirus, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag. Dat zijn er 1.259 meer dan de 1.329 positieve testuitslagen die vorige week zijn gemeld, terwijl er wel minder is getest.

De wekelijkse update in het kort Aantal positieve tests is bijna verdubbeld, terwijl er bijna tienduizend minder testen zijn afgenomen.

De bron van 70 procent van de besmettingsclusters is nog niet bekend.

Met name in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant is een toename van het aantal besmettingen te zien.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven donderdag om 19.00 uur een persconferentie.

In de afgelopen week zijn 44 nieuwe COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 21 meer dan vorige week. Ook zijn zes sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld, drie minder dan in de week ervoor.

Het percentage geteste personen dat een positieve testuitslag krijgt, is meer dan verdubbeld. Eerder ging het om 1 procent van de personen die zich lieten testen. In de afgelopen week was het aandeel 2,3 procent.

Er zijn op dit moment 242 actieve clusters van besmettingen met het coronavirus in Nederland bekend. Dit komt neer op een toename van 109 clusters van drie of meer gerelateerde besmettingen ten opzichte van de week ervoor.

Bij 30 procent van clusters is de besmettingsbron bekend

Bij 30 procent van de clusters is bekend waar de personen besmet zijn geraakt. "De bron van de meeste besmettingen is nog steeds te vinden in de thuissituatie, bij 52,8 procent van alle clusters", aldus het RIVM. Andere besmettingen zijn het gevolg van contact met andere familieleden of vrienden.

Dit betekent dat bij 70 procent van de besmettingsclusters de bron nog niet is achterhaald. Dit komt volgens het RIVM door "vertraging in de registratie door het grote aantal meldingen in een aantal regio's".

"Met name in Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant, is een toename in het aantal meldingen te zien", aldus het RIVM. Een kwart van de positief geteste personen is tussen de 20 en 29 jaar oud.

Van de gemelde patiënten zijn er 49 in de twee weken voorafgaand aan de ziekte in Spanje geweest, 35 in Frankrijk, 33 in België en 19 in Duitsland. Het is niet vastgesteld of zij het virus daar hebben opgelopen.

116 Coronatest nu voor iedereen: zo werkt de test en het contactonderzoek

Minder personen lieten zich testen

Het zogenoemde reproductiegetal is nu 1,20. "Dit betekent dat 100 mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen leiden tot 120 andere mensen die besmet worden", zo legt het RIVM uit. Het getal is lager dan de vorige week gerapporteerde 1,40, maar het instituut benadrukt wel dat de bandbreedte "nauwelijks is veranderd".

In de week van 20 tot en met 26 juli hebben 111.764 personen zich laten testen. In de week van 27 juli tot en met 2 augustus ging het om 101.905 personen. De GGD GHOR blijft benadrukken dat het belangrijk is dat iedereen met (milde) klachten een afspraak voor een test maakt.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geven donderdag een persconferentie over de stijgende coronacijfers. Deze begint om 19.00 uur.

In Amsterdam en Rotterdam geldt vanaf woensdag op drukke plekken een mondkapjesplicht. In de hoofdstad leidt overtreding tot een boete van 95 euro, zo maakte de gemeente dinsdag bekend.

In Rotterdam nam het aantal vastgestelde besmettingen in een week tijd toe met 448. Vorige week kwamen er nog 223 bij. Amsterdam zag het aantal bevestigde besmettingen in de afgelopen week met 265 stijgen. Een week eerder ging het om 147 nieuwe gevallen.