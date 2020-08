De GGD testte de afgelopen week bijna 102.000 mensen in Nederland op het coronavirus. Dat zijn er ongeveer tienduizend minder dan vorige week, blijkt maandag uit een weekupdate van de GGD-GHOR. Het is voor het eerst sinds begin juli dat het aantal coronatests per week afnam.

Waarom het aantal testen nu is afgenomen weet de GGD niet. "Het kan zijn dat mensen zich hebben laten afschrikken door de wachttijd, die toenam omdat veel meer mensen zich opeens wilden laten testen en de GGD'en moesten opschalen", zegt directeur publieke gezondheid Sjaak de Gouw van de GGD-GHOR maandag in NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. In een maand tijd liep het aantal mensen dat zich wekelijks op het coronavirus liet testen op van circa 65.000 naar 100.000 mensen.

Ook kan de vakantie een rol spelen, zegt hij. "We hadden de indruk dat mensen zich lieten testen, voordat ze op vakantie gingen om er zeker van te zijn dat ze het niet hadden."

De precieze oorzaken weet De Gouw echter niet. "We vragen mensen regelmatig naar hun bereidheid om zich te laten testen, maar van de mensen die ons níét bellen, kunnen we er niet achter komen waarom ze dat niet doen", zegt hij.

De laatste twee weken steeg het dagelijkse aantal vastgestelde besmettingen gestaag. Maandag is de vijfde achtereenvolgende dag dat meer dan driehonderd mensen positief testten op het coronavirus.