De ANWB hoefde deze zomer tot nu toe 40 procent minder pechhulp te verlenen aan Nederlanders in de populaire Europese vakantielanden dan vorig jaar. Dat zegt ANWB-woordvoerder Markus van Tol in gesprek met NU.nl.

Veel Nederlanders hebben er vanwege de coronapandemie voor gekozen om deze zomer in eigen land op vakantie te gaan. Daar hield de ANWB van tevoren al rekening mee, maar het laat zich nu ook zien in cijfers: "We zitten nu al op 94 procent van wat we normaal doen aan pechhulp in Nederland en dan is de zomer nog niet voorbij", zegt hij.

Van oudsher heeft de ANWB 's zomers wegenwachten aan het werk in het voor Nederlanders populairste vakantieland Frankrijk. Vorig jaar waren dat er twaalf en nu zijn het er zes. In Italië waren er vorig drie wegenwachten gestationeerd en deze zomer geen. Dat had de ANWB op basis van het te verwachten aanbod van tevoren besloten en die beslissing pakt tot nu toe goed uit, aldus Van Tol.

Afgelopen weekend was de eerste zwarte zaterdag van het jaar in Frankrijk. Dat betekent traditioneel topdrukte op de Franse wegen. Hoewel het werkaanbod voor de ANWB 22 procent achterbleef op de eerste zwarte zaterdag van vorig jaar, hadden de hulpverleners van de Alarmcentrale toch 10 procent meer Nederlanders met autopech aan de lijn dan de bond had verwacht.

De ANWB voerde deze zomer tot nu toe zo'n 160 autoreparaties uit in Frankrijk. Dit zijn de vijf meeste voorkomende redenen waarom Nederlanders de wegenwacht belden:

De auto stottert of verliest vermogen. Lampjes die storingen aangeven. De auto start niet. Lekke band en geen reserveband hebben. Lekke band en wel een reserveband hebben.

'We moeten voortdurend bijsturen'

Het kenmerkt volgens Van Tol de onvoorspelbaarheid die de coronacrisis met zich meebrengt. In tegenstelling tot eerdere zomers moet de ANWB zich continu richten op het vakantiegedrag van de Nederlander dat meedeint op de grillen van het coronavirus.

"Wat de zomer voor ons karakteriseert is dat we voortdurend moeten bijsturen en per week moeten kijken hoeveel mensen we denken nodig te hebben, terwijl we de bezetting normaal voor de zomer vaak al konden bepalen", zegt hij. "Dat is hoe de coronacrisis deze zomer zoveel aparter maakt."