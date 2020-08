De Noorse cruisemaatschappij Hurtigruten heeft maandag al haar expeditiecruises opgeschort in verband met een corona-uitbraak op een van haar schepen. Ten minste 36 bemanningsleden en 4 passagiers op de MS Roald Amundsen testten afgelopen weekend positief op het virus.

Het schip kwam vrijdag aan in de haven van Tromsø in het noorden van Noorwegen, waarna vier zieke bemanningsleden opgenomen werden in het ziekenhuis. Vervolgens bleek uit tests dat nog eens 32 andere crewleden, onder wie veel Filipijnen, besmet waren.

De bemanning moest in quarantaine gaan op het schip, maar de 178 passagiers waren al van boord gegaan. De Noorse gezondheidsautoriteiten startten daarop een contactonderzoek en adviseerden de passagiers om in zelfisolatie te blijven in afwachting van de testuitslag.

De rederij wijt de uitbraak aan eigen falen. Volgens algemeen directeur Daniel Skjeldam blijkt uit een eerste evaluatie dat het is misgegaan "bij een aantal van onze interne procedures". Ook speelde volgens hem mee dat het aantal coronabesmettingen wereldwijd is toegenomen.

Crew ging niet van tevoren in quarantaine

Volgens de cruisemaatschappij zijn de buitenlandse bemanningsleden wel bij het vertrek uit hun thuisland getest, maar niet bij hun aankomst in Noorwegen. Ook zijn ze niet in quarantaine gegaan, voordat zij aan boord gingen.

De Roald Amundsen was een van de eerste cruiseschepen ter wereld die weer gingen varen sinds de coronapandemie. Het schip is een van de modernste cruiseboten die er zijn en kan deels elektrisch varen.

Hurtigruten heeft een vloot van twaalf schepen en biedt onder andere expeditiecruises aan naar Antarctica en Alaska. De volgende cruise van de Roald Amundsen zou in september rond de Britse eilanden varen en havens aandoen in Engeland en Schotland.