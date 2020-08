Het aantal doden in Iran als gevolg van het coronavirus is bijna drie keer zo groot als de Iraanse regering beweert, meldt BBC News maandag op basis van onderzoek naar een datalek.

Uit de gelekte gegevens van de Iraanse regering blijkt dat er tot 20 juli bijna 42.000 Iraniërs zijn overleden aan COVID-19. Volgens de openbare cijfers van het Iraanse ministerie van Volksgezondheid gaat het echter om 14.405 sterfgevallen. Halverwege maart waren de daadwerkelijke cijfers volgens BBC News vijf keer hoger dan werd gerapporteerd.

Ook het aantal besmettingen is volgens de officiële gegevens van de regering bijna twee keer zo groot als gemeld. De regering heeft 451.024 besmettingen geregistreerd, terwijl het ministerie het getal 278.827 naar buiten gebracht heeft.

Daarnaast blijkt uit de medische gegevens dat al op 22 januari iemand in Iran is overleden aan de gevolgen van het virus. Dat is bijna een maand voordat de eerste besmetting officieel werd vastgesteld.

Het is niet duidelijk waarom de Iraanse regering de daadwerkelijke cijfers heeft achtergehouden. Mogelijk vreesde de regering dat de cijfers tot extra onrust zouden leiden. In Iran was al voor de coronacrisis sprake van een economische crisis sinds de de VS zich heeft terugtrokken uit de nucleaire deal.

Aantal besmettingen en sterfgevallen in Iran stijgt

Iran was aan het begin van de pandemie een van de zwaarst getroffen landen. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, troffen de autoriteiten diverse maatregelen. Deze maatregelen werden halverwege april geleidelijk versoepeld. De versoepeling had meer besmettingen en sterfgevallen tot gevolg. Op 7 juli werd een recordaantal van tweehonderd sterfgevallen op één dag geregistreerd.

Al sinds de uitbraak van COVID-19 in Iran zijn er twijfels over de officiële cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Zo zou er een verschil zijn tussen de landelijke en regionale cijfers.