Werknemers van slachterij Van Rooij in Helmond hebben gewerkt terwijl sommigen van hen klachten hadden die passen bij een besmetting met het coronavirus. Dat vertellen ze aan de NOS.

Volgens de medewerkers gaat dit om werk dat werd verricht in de afgelopen twee maanden.

De medewerkers zeggen in gesprek met de NOS dat sommigen de instructie kregen om niet de waarheid te spreken over bepaalde gezondheidsklachten. Ook zouden medewerkers van de slachterij in Helmond bang zijn geweest hun baan te verliezen. Wegens die angst meldden sommigen niet dat ze klachten hadden, aldus de NOS.

Naar aanleiding van het onderzoek van de NOS hebben de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de GGD besloten om per direct nieuwe maatregelen in te stellen voor de slachterij. Zo worden binnenkort de gezondheidsverklaringen onaangekondigd gecontroleerd.

In gesprek met de NOS ontkent de directeur van de slachterij, Marc van Rooij, dat werknemers werden geïnstrueerd om te liegen. "Dit is bij mijn weten niet gebeurd. En als we het horen, nemen we maatregelen. We hebben maar één belang en dat is de fabriek coronavrij houden", zo zegt hij in gesprek met het medium.