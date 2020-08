Het Belgische kabinet heeft voor de Nederlandse provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland het reisadvies zaterdag veranderd van groen naar oranje.

De code oranje houdt in dat er een "verhoogde waakzaamheid" in acht moet worden genomen door Belgen die afreizen naar Nederland.

Belgen die recent in de drie genoemde provincies zijn geweest, wordt dringend geadviseerd zich bij terugkomst te laten testen en uit voorzorg twee weken in quarantaine te gaan.

Het veranderde reisadvies is te zien op de website van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. In het overzicht is ook te zien dat voor delen van onder meer Frankrijk, Spanje en Zwitserland zelfs een rood reisadvies is afgegeven.

Eerder deze week gaf Nederland een oranje advies voor de Antwerpen, naar aanleiding van het toegenomen aantal coronabesmettingen in de Belgische provincie.