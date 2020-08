De gemeentelijke gezondheidsdiensten hebben het afgelopen etmaal 431 positieve coronatests afgenomen. Dat is er één minder dan in de eerste hele week van juli. Daarnaast zijn in de laatste vier dagen al meer besmettingen waargenomen (1.356) dan in de hele voorgaande week (1.329).

De stijging komt niet uit de lucht vallen. De laatste twee weken steeg het dagelijkse aantal vastgestelde besmettingen al gestaag. Wel lijken vooral de laatste dagen fors meer positieve tests te zijn afgenomen.

Het gros van de besmettingen wordt nog altijd waargenomen in het westen van het land. In de regio Amsterdam-Amstelland gaat het om 67 besmettingen, de GGD Haaglanden meldt 51 positieve tests en de regio Rotterdam-Rijnmond spant met 125 besmettingen de kroon.

In die laatstgenoemde regio testen momenteel 9,4 uit iedere 100.000 inwoners positief op het coronavirus. Dat is veruit het hoogste gemiddelde dat landelijk gemeten wordt, en het hoogste gemiddelde voor de regio Rotterdam-Rijnmond sinds de coronapieken medio april.

De koers moet met een korrel zout genomen worden. Doordat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op dagelijkse basis cijfers publiceert, zijn de koersen gevoelig voor veranderingen: mogelijk zijn er vrijdag veel meer mensen getest in de regio dan normaal.

'Meer testen betekent niet automatisch meer besmettingen'

Een woordvoerder van de GGD kan die uitspraak in gesprek met NU.nl deels bevestigen. "We hebben de dagelijkse hoeveelheid tests de laatste weken zien opschalen van 1.000 per dag, naar meer dan 1.600."

De woordvoerder benadrukt echter dat meer tests niet per sé hoeven te betekenen dat meer positieve tests afgenomen worden.

Niet alleen Rotterdam-Rijnmond ziet het aantal positieve tests per 100.000 inwoners de laatste weken toenemen. Ook Haaglanden meldt met 4,6 inwoners vandaag een piek, terwijl ook Gelderland-Midden, Amsterdam-Amstelland, West-Brabant, Utrecht en Hollands-Midden relatief meer positieve tests afnemen.

Bijna de helft van alle positieve tests zijn afgenomen bij personen tussen de twintig en veertig jaar oud. Ongeveer een derde van de nieuwe besmettingen werd gevonden bij veertig- tot zestigjarigen.