Meerdere Europese landen besloten deze week hun mondkapjesregels te verruimen. Door de (her)invoering van de mondkapjesplicht in IJsland, Litouwen en Denemarken heeft het grootste deel van Europa inmiddels regels opgesteld omtrent het gebruik van mondkapjes.

IJsland

In IJsland zijn mondkapjes sinds vrijdag verplicht in het openbaar vervoer, bij contactberoepen en aan boord van (cruise)schepen. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen die geboren is vóór 2005.

Denemarken

Denemarken heeft nog geen mondkapjesplicht, maar vulde zijn advies voor het gebruik ervan afgelopen week aan. Zo raadt de Deense overheid nu aan om mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer en wanneer het lastig is om afstand te houden tot anderen.

Litouwen

De Litouwse regering versoepelde de regels nog in mei, maar vanwege een toenemend aantal coronabesmettingen besloot de overheid deze versoepelingen deze week terug te draaien. Per 1 augustus zijn mondkapjes weer verplicht in het openbaar vervoer, in winkels en in overheidsgebouwen.

Portugal

Op het Portugese eiland Madeira zijn mondkapjes vanaf 1 augustus ook op straat verplicht. De mondkapjesplicht geldt in Portugal al voor openbare ruimten, zoals winkels en openbaar vervoer. Madeira is de eerste Portugese regio die overgaat tot het verplichten van mondkapjes op straat.

Spanje

De regio Madrid heeft mondkapjes deze week verplicht gesteld in alle openbare ruimten, inclusief terrassen (ook wanneer er voldoende afstand kan worden gehouden). Deze regel gold al in heel het land, met uitzondering van de Canarische Eilanden. De boete voor het niet-naleven van deze regel bedraagt 100 euro.

Cyprus

In Cyprus moet iedereen sinds vrijdag een mondkapje dragen in afgesloten openbare ruimten. De maatregel geldt voor iedereen van zes jaar of ouder.

Griekenland

De Griekse overheid besloot de mondkapjesplicht deze week uit te breiden naar alle winkels, overheidsgebouwen, banken, restaurants en contactberoepen. Het dragen van een mondkapje was al verplicht in het openbaar vervoer, supermarkten en ziekenhuizen. De boete voor het niet-naleven van deze regel bedraagt 150 euro.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk wordt het gebruik van mondkapjes sinds deze week ook aanbevolen in musea, bioscopen en gebedshuizen. Vanaf 8 augustus wordt het dragen van een mondkapje op deze plekken verplicht.

Zwitserland

In Zwitserland geldt nog steeds een gedeeltelijke mondkapjesplicht op plekken waar het niet mogelijk is om 2 meter afstand te houden. In de kantonnen van Genéve, Vaud en Jura zijn mondkapjes sinds deze week ook verplicht in winkels.

Roemenië

Vanaf vrijdag zijn mondkapjes in Roemenië ook verplicht in de buitenruimte wanneer er onvoldoende afstand kan worden gehouden tot anderen. Er gold al een mondkapjesplicht in afgesloten openbare ruimten en het openbaar vervoer.