Rusland wil in oktober beginnen met een massaal vaccinatieprogramma tegen COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zei de Russische minister van Volksgezondheid, Mikhail Murashko, zaterdag volgens het Russische persbureau RIA.

De minister heeft niet verteld welk vaccin de Russen gaan gebruiken. Wel zei hij dat artsen en docenten de eersten zullen zijn die zich kunnen laten inenten.

CNN meldde donderdag op basis van Russische functionarissen dat het vaccin ontwikkeld is door het Gamaleya-instituut in Moskou en dat de Russische regering het vaccin binnen twee weken, als eerste land ter wereld, wil goedkeuren.

Hoewel er zorgen zijn over de veiligheid en effectiviteit van het Russische vaccin en de vraag of de Russen geen stappen hebben overgeslagen in de ontwikkeling ervan, hebben bedrijven uit ten minste twintig landen interesse getoond in het vaccin, aldus de Russische bronnen.

'Het is een Spoetnik-moment'

"Het is een Spoetnik-moment", zei Kirill Dmitriev, hoofd van het Russische staatsfonds, dat investeerde in het Russische vaccinonderzoek. Hij verwijst daarmee naar de succesvolle lancering in 1957 van de Spoetnik 1, de eerste satelliet ter wereld in de ruimte. De Sovjet-Unie troefde met deze prestatie de Verenigde Staten af in de ruimtewedloop tussen de twee grootmachten ten tijde van de Koude Oorlog.

"De Amerikanen waren verrast toen ze het geluid van de Spoetnik hoorden. Hetzelfde geldt voor dit vaccin. Rusland zal de eerste zijn", aldus Dmitriev.

In Rusland zijn voor zover bekend ruim veertienduizend mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het totale aantal gemelde besmettingen staat op ruim 845.000.