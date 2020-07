Drie Amsterdamse cafés sluiten deels of tijdelijk de deuren na overleg met de Veiligheidsregio en de GGD. Bij één café heeft een personeelslid doorgewerkt terwijl diegene klachten had, terwijl bij de andere cafés clusters besmettingen zijn waargenomen, meldt de gemeente in een persbericht.

De cafés die maatregelen nemen zijn In The City op het Klein Gartmanplantsoen, No Rules aan het Marie Heinekenplein en café Zwart op de Dam.

In The City gaat na overleg met Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland tijdelijk twee weken dicht, nadat het café in brononderzoek van de GGD voorbijkwam. Vermoedelijk is in het café een cluster van tien besmettingen ontstaan.

Ook bij No Rules is een kleine cluster aan besmettingen ontdekt. De GGD kan ten minste vier besmettingen herleiden naar het café waardoor die locatie de komende twee weken het bargedeelte sluit.

In het geval van café Zwart heeft personeelslid enkele dagen met klachten doorgewerkt en is hij recentelijk positief getest op het coronavirus. De GGD probeert te achterhalen hoeveel bezoekers recentelijk in het café zijn geweest, in het kader van bron- en contactonderzoek. Voorlopig blijft de binnenruimte van het café dicht, en zijn bezoekers alleen welkom op het terras.

'Blijf alert en volg de coronaregels'

De gemeente schrijft ook dat veel besmettingen worden waargenomen in de privésfeer, zoals familiebijeenkomsten en feestjes. "Het is belangrijk dat iedereen alert blijft op het naleven van de coronaregels en voldoende afstand houdt."

Het is niet voor het eerst dat clusters besmettingen herleid kunnen worden naar horecagelegenheden. Zo werden eerder deze maand nog 23 besmettingen gelinkt aan een café in Hillegom. Vermoedelijk heeft het virus zich daar kunnen verspreiden doordat personen met milde klachten zich niet lieten testen, redeneerde de GGD Hollands Midden.