De Hongkongse parlementsverkiezingen worden vanwege het coronavirus met een jaar uitgesteld, bevestigt de regionale leider Carrie Lam vrijdag tijdens een persconferentie. Het nieuws kwam eerder op de dag al via lokale media naar buiten.

Lam spreekt van haar moeilijkste besluit sinds de uitbraak van COVID-19 in Hongkong, zeven maanden geleden. Door de stembusgang van 6 september 2020 uit te stellen tot 5 september 2021, hoopt ze te voorkomen dat meer mensen besmet raken.

In de Chinese regio stijgt het aantal nieuwe besmettingen steeds sneller. Donderdag werden 149 positieve testen gemeld, het grootste aantal sinds het virus eind januari voor het eerst in Hongkong werd vastgesteld. Vrijdag waren het er 121.

De hoogste bestuurder gebruikt haar noodbevoegdheden om de verkiezingen uit te stellen. Ze zegt dat ze hierbij wordt gesteund door de centrale regering in Peking. Lam gaat nog met leden van het parlement in overleg over hoe hun extra jaar als volksvertegenwoordiger wordt vormgegeven.

Lam maakte haar beslissing bekend nadat eerder op de dag de inschrijvingsdeadline voor de verkiezingen verliep. Er waren geen "politieke overwegingen" in het spel, zegt ze.

De bevolking van Hongkong gaat nu op 5 september 2021 naar de stembus. (Foto: Pro Shots)

Eerste parlementsverkiezingen sinds grote protesten

De parlementsverkiezingen zouden de eerste zijn sinds de protesten tegen een omstreden uitleveringsvoorstel in het voorjaar van 2019. Hoewel dat wetsontwerp na een aantal maanden werd ingetrokken, kwam er door onvrede over de regering geen einde aan de demonstraties.

Het prodemocratische kamp hoopte bij de verkiezingen op 6 september een grote winst te behalen, net als bij de districtsverkiezingen van vorig jaar. De beweging hoopte te profiteren van de onvrede over de regering en de recentelijk door Peking ingevoerde veiligheidswet.

De helft van de leden van het Hongkongse parlement wordt door het volk gekozen. De rest wordt gekozen door vertegenwoordigers van 28 verschillende ondernemingen en belangengroeperingen die vaak achter Peking staan. De districten vormen een van deze groepen.

Donderdag werd bekend dat twaalf prodemocraten, onder wie Joshua Wong, niet mee mogen doen aan de verkiezingen. Volgens de autoriteiten is bewezen dat zij niet achter de basiswet, een soort minigrondwet, staan. Er wordt niet uitgesloten dat meer kandidaten uitgesloten worden.