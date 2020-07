Het Verenigd Koninkrijk heeft donderdagavond de maatregelen aangescherpt voor een gebied met meer dan drie miljoen inwoners in Noord-Engeland. Het gros van de inwoners woont in Greater Manchester, terwijl ook inwoners van steden als Burnley en Blackburn weer zoveel mogelijk moeten thuisblijven en geen gasten mogen ontvangen.

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock noemt het noodzakelijk om per direct actie te ondernemen: "Dat moeten wij doen om de gezondheid van inwoners te garanderen."

In de regio is in de laatste weken een snelle verspreiding van het coronavirus waargenomen. Het gaat om het grootste aantal nieuwe besmettingen in Noord-Engeland. Volgens Hancock komt dit doordat veel inwoners zich niet aan de coronamaatregelen hielden en volop met andere huishoudens optrokken.

Behalve Manchester en de directe omgeving, Burnley en Blackburn, moeten ook inwoners van Hyndburn, Pendle, Rossendale, Bradford, Calderdale en Kirklees voorlopig thuisblijven. Hancock schrijft dat inwoners zich aan dezelfde restricties moeten houden als de inwoners van Leicester.

In de stad met ruim 300.000 inwoners moesten winkels die geen levensmiddelen verkopen eind juni weer dicht en werden andere geplande versoepelingen uitgesteld.

Enkele daarvan worden nu doorgevoerd, melden Britse politici. Zo mogen bars, restaurants en cafés weer openen en mogen mensen op vakantie met hun huishouden. Sportscholen en zwembaden blijven nog wel dicht, terwijl ontmoetingen met andere huishoudens verboden blijft.