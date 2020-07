Amsterdam en Rotterdam gaan het gebruik van een mondkapje vanaf woensdag 5 augustus verplichten op drukke plekken, maken de gemeenten donderdagmiddag bekend. De maatregel geldt voor iedereen van dertien jaar en ouder.

De mondkapjesplicht gaat niet ten koste van de huidige coronamaatregelen, zoals de anderhalvemeterregel, maar is een aanvulling. De verplichting maakt deel uit van een experiment waarin wordt uitgezocht hoe het gebruik van een mondkapje het gedrag van mensen beïnvloedt.

In de gebieden waar de mondkapjesplicht gaat gelden, worden woensdag mondkapjes uitgedeeld. Wie zich niet aan de maatregel houdt, wordt daarop aangesproken en kan een boete krijgen of het verzoek krijgen om het gebied te verlaten.

De gemeente Den Haag heeft donderdagmiddag bekendgemaakt dat in de regio Haaglanden een mondkapjesplicht vooralsnog niet wordt ingevoerd.

Mondkapje verplicht op Wallen en Coolsingel

In Amsterdam wordt het dragen van een mondkapje vanaf 5 augustus verplicht in het Wallengebied, de winkelstraten Kalverstraat en Nieuwendijk en op de markten op Plein '40-'45 en de Albert Cuypstraat.

In Rotterdam geldt dat voor de winkelgebieden in het centrum (Lijnbaan, Meent, Nieuwe Binnenwegplein en Coolsingel) en de markten op het Visserijplein, Afrikaanderplein en de Binnenrotte. Ook in de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein wordt het dragen van mondkapje verplicht. Mogelijk worden de winkelcentra Keizerswaard en Binnenhof hier nog aan toegevoegd.

Voor plekken waar al andere landelijke maatregelen gelden, zoals de horeca, sportscholen en musea gaat de mondkapjesplicht niet gelden.

'Mondkapjes kunnen urgentie vergroten'

Burgemeesters Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en Femke Halsema (Amsterdam) riepen al langer op om het dragen van een mondkapje op bepaalde plekken verplicht te stellen. Beide burgemeesters zagen het aantal coronabesmettingen in hun stad de laatste weken flink oplopen.

Woensdagavond besloot het kabinet dat een landelijke mondkapjesplicht er niet komt. Wel gaf het de ruimte aan burgemeesters om het dragen van een mondkapje regionaal of lokaal te verplichten.

Aboutaleb reageert opgetogen op de aanvullende maatregel. "Mondkapjes kunnen in mijn ogen de urgentie op sommige plaatsen vergroten, naast de gouden regel van 1,5 meter afstand houden, hygiënemaatregelen en handhaving. We staan klaar om de pilot in gang te zetten en hopen dat het mensen helpt om op een veilige manier te verblijven in de stad en voldoende afstand te houden tot elkaar."