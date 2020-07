Het dragen van niet-medische mondkapjes (zonder filter) voorkomt geen coronabesmettingen. Toch gaan sommige veiligheidsregio's vermoedelijk besluiten om een mondkapjesplicht in te voeren. Maar waarom doen ze dat, als wetenschappelijk bewijs voor het nut ervan ontbreekt? Het korte antwoord: ze hopen het gedrag van mensen te beïnvloeden.

Nadat vorige week bleek dat het aantal coronabesmettingen in bepaalde delen van het land flink was opgelopen, werd de roep van onder anderen burgemeesters Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en Femke Halsema (Amsterdam) om het dragen van mondkapjes op bepaalde plekken verplicht te stellen steeds luider.

Woensdag legden meerdere veiligheidsregio's dat verzoek bij minister Tamara van Ark (Medische Zorg) neer, en aan dat verzoek werd gehoor gegeven. Maar waarom kunnen veiligheidsregio's toch voor een mondkapjesplicht kiezen als wetenschappelijk bewijs voor het nut daarvan ontbreekt?

Burgemeesters die een mondkapjesplicht invoeren, hopen effect te zien in het gedrag van mensen, lichtte Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, woensdagavond in Nieuwsuur toe. "Een mondkapje zou kunnen helpen - althans, dat is wat we moeten gaan zien - om mensen er bewust van te maken dat corona er nog steeds is en dat je je aan de maatregelen moet houden."

Het gaat daarbij om experimenten, waarvan de resultaten moeten uitwijzen of mensen zich door het dragen van mondkapjes meer aan de maatregelen houden of juist minder, omdat ze denken dat het mondkapje bescherming biedt.

Mondkapje boven op al bestaande maatregelen

Over dat laatste zeggen het kabinet, de veiligheidsregio's en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hetzelfde: het dragen van mondkapjes is een maatregel die, áls die lokaal wordt ingevoerd, boven op de al bestaande maatregelen komt. Het niet-medische mondkapje is geen vervanging van de hygiëne- en afstandsregels.

Het is overigens nog niet duidelijk waar de mondkapjesplicht wordt ingesteld. Het is aannemelijk dat dit gebeurt in de regio's waar het aantal coronabesmettingen het hardst oploopt, zoals Amsterdam, Rotterdam en de regio's West-Brabant en Zuid-Holland.

Daarnaast is een mondkapjesplicht slechts een onderdeel van de aanvullende maatregelen waarmee wordt geëxperimenteerd. Het kabinet en de veiligheidsregio's kondigden woensdag aan dat er meer manieren zijn om het gedrag van mensen te beïnvloeden, en dat daar ook mee geëxperimenteerd gaat worden. Welke manieren dat precies zijn, is nog onduidelijk.