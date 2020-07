Er komt geen verplichte tweeweekse quarantaine voor Nederlandse reizigers die toch afreizen naar gebieden waarvoor negatieve reisadviezen zijn afgegeven. Hen wordt alleen dringend gevraagd om twee weken lang zoveel mogelijk binnen te blijven, bevestigen bronnen aan NU.nl na berichtgeving van de NOS.

Om te voorkomen dat terugkerende reizigers in Nederland het virus verder verspreiden, gaat het kabinet onderzoeken hoe de reizigers geregistreerd kunnen worden. Ook wordt steekproefsgewijs getest of zij zich wel aan de gevraagde thuisquarantaine houden.

Later deze avond volgt vermoedelijk een Kamerbrief met daarin de exacte details.

Volgens de NOS worden werkgevers gevraagd om werknemers zoveel mogelijk te helpen bij het thuiswerken, zodat zij tijdens de quarantaine geen vrije dagen hoeven op te nemen. Daarnaast hoeven kinderen en ouders niet te vrezen voor de leerplichtambtenaar als zij terugkeren uit een land met een negatief reisadvies.

Oranje reisadvies wordt afgegeven vanwege gezondheidsrisico's

Voor veel landen en verschillende regio's geldt vanwege de coronapandemie een oranje reisadvies. Wie vanuit deze gebieden naar Nederland reist, wordt dringend verzocht na aankomst in quarantaine te gaan.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benadrukte eind juni nog dat een coronatest niet als een alternatief gezien mag worden. Voor het coronavirus wordt vanwege de incubatietijd een quarantaineperiode van veertien dagen geadviseerd.

"Testen is een momentopname, een negatieve uitslag betekent dus niet dat je drie dagen later niet alsnog besmet bent", zei een woordvoerder destijds tegen NU.nl. Het ministerie sprak over schijnveiligheid. Deze uitspraken werden gedaan in een reactie op de coronatesten die Corendon aanbood.

De reisorganisatie was van plan een aantal vakantiereizen naar Turkije te hervatten. Omdat voor Turkije een oranje reisadvies geldt, besloot Corendon reizigers een gratis coronatest aan te bieden als alternatief voor de quarantaine. Uiteindelijk werd het plan van Corendon geschrapt.