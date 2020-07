Brazilië heeft woensdag (lokale tijd) een recordaantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen als gevolg van het coronavrius gemeld: in het afgelopen etmaal noteerde het land bijna 1.600 nieuwe sterfgevallen en meer dan 70.000 besmettingen. Diezelfde dag kondigde de Braziliaanse overheid ook de coronamaatregelen verder te versoepelen door het internationale vliegverkeer weer toe te staan.

"Brazilië ervaart de ergste fase van de pandemie", aldus Alexander Naime, hoofd van het department Infectieziekten van de Sao Paulo Universiteit woensdag. "Paradoxaal genoeg is dit niet terug te zien in het publieke beleid en het gedrag van mensen, dat zich naar de andere kant beweegt: alsof we niet in een dagelijkse tragedie leven."

Woensdag kondigde de Braziliaanse overheid aan het internationale vliegverkeer, dat sinds maart was stilgelegd, weer te hervatten. Toeristen vanuit alle landen mogen weer richting het land reizen, mits ze een ziektekostenverzekering hebben. Daarmee opent het land het luchtruim sneller dan andere minder zwaar getroffen landen in het gebied.

Waarom het land juist in deze fase van de epidemie het vliegverkeer weer toestaat, is niet bekendgemaakt.

Bolsonaro: 'Economische gevolgen dodelijker dan virus zelf'

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro staat erom bekend het coronavirus te marginaliseren. Hij noemde het virus meermaals "een klein griepje" en benadrukte dat "de economische gevolgen van het virus dodelijker zouden zijn dan het virus zelf".

Eerder deze maand liep Bolsonaro zelf het coronavirus op. Hij ging in quarantaine en zei zich goed te voelen. Vorige week maakte de president bekend hersteld te zijn van het virus. Daags na de negatieve coronatest verscheen de president weer in het openbaar zonder mondkapje tijdens een bijeenkomst met zijn achterban.

Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus ter wereld. Het land heeft inmiddels meer dan 2,5 miljoen besmettingen en 90.000 doden. Alleen de Verenigde Staten tellen meer besmettingen (4,4 miljoen) en sterfgevallen (150.000).