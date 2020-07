Tijdens de avondklok in de Belgische provincie Antwerpen is het voor vakantieverkeer wel toegestaan om door de provincie te rijden, mits er niet wordt gestopt om te rusten of te tanken. Dat laat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdagavond weten.

In de aan Nederland grenzende provincie geldt sinds woensdag een avondklok tussen 23.30 uur en 6.00 uur. Tijdens de avondklok is het onder meer voor doorgaand verkeer niet toegestaan om een bezoek af te leggen aan de provincie Antwerpen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor noodzakelijk reis- en werkverkeer.

Ook vakantieverkeer mag dus tijdens de avondklok door de provincie rijden, wat goed nieuws is voor de vele Nederlanders die de komende dagen richting het zuiden van Europa rijden voor een vakantie. Ondanks het coronavirus verwacht de ANWB dit weekend grote drukte op de Europese wegen.

Het reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken werd dinsdag aangescherpt naar kleurcode oranje (alleen noodzakelijke reizen). Na bezoek aan de provincie adviseert het ministerie dringend om veertien dagen thuis in quarantaine te gaan. Dit advies geldt niet voor vakantieverkeer dat door de provincie is gereden zonder te stoppen.

Meeste nieuwe besmettingen werden gemeld in provincie Antwerpen

In België zijn de afgelopen tijd meerdere maatregelen getroffen na een stijging in het aantal besmettingen. Vooral in de provincie Antwerpen worden vele besmettingen gemeld: vorige week werden daar 1.028 mensen positief getest op het virus.

Naar aanleiding hiervan trof Antwerpen verschillende aanvullende maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De avondklok is een van deze maatregelen. Naast dat het tijdens de nachtelijke uren voor doorgaand verkeer niet is toegestaan om te stoppen in de provincie, moeten de horeca ook om 23.00 uur sluiten.

Ook werd er een bredere mondkapjesplicht ingevoerd in de provincie: iedereen boven 12 jaar moet op alle openbare locaties een mondkapje dragen.