Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Nederland aangescherpt. Vanaf nu geldt kleurcode oranje, wat betekent dat er bepaalde voorwaarden aan een reis naar Nederland verbonden zijn.

Code oranje wijst Belgen erop dat een reis naar Nederland consequenties kan hebben, maar is geen negatief reisadvies voor het hele land. Belgen die vanuit de provincie Antwerpen reizen, wordt wél afgeraden een bezoek aan Nederland te brengen.

"Reizigers afkomstig uit de provincie Antwerpen worden na binnenkomst in Nederland geacht in (thuis)quarantaine te gaan", is op de website van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken te lezen. "Vanuit de provincie Antwerpen naar Nederland om te feesten, boodschappen te doen of een dagje uit te gaan, is dus niet mogelijk."

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag het advies voor reizen naar Antwerpen aangescherpt. Voor Nederlanders geldt kleurcode oranje (alleen noodzakelijke reizen). Na een bezoek aan de provincie wordt Nederlanders dringend geadviseerd veertien dagen thuis in quarantaine te gaan.

Veel van de nieuwe besmettingen in België zijn vastgesteld in de provincie Antwerpen. Vorige week werden er 1.028 positieve testen gemeld.