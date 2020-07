Mogelijk wordt in diverse Nederlandse regio's een mondkapjesplicht ingevoerd om lokale uitbraken de kop in te drukken, vertelde voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad woensdagavond na overleg met minister Tamara van Ark (Medische Zorg), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de veiligheidsregio's. Een landelijke mondkapjesplicht is vooralsnog niet aan de orde.

Bruls vertelde dat in de aankomende weken verder onderzoek wordt gedaan naar het experimenteren met regionale verplichtingen, die burgemeesters kunnen instellen. Behalve de regionale mondkapjesplicht zouden ook informatiecampagnes opgezet kunnen worden.

De lokale maatregelen moeten uiteindelijk het gedrag van de inwoners positief beïnvloeden en het aantal besmettingen op die manier terugdringen, redeneren de deskundigen.

Het is niet duidelijk waar en wanneer de experimenten van start gaan. Vermoedelijk gaat het om regio's waar momenteel veel nieuwe ziektegevallen worden waargenomen, zoals in Zeeland, Zuid- en Noord-Holland.

Geen medisch bewijs voor nationale mondkapjesplicht

Volgens RIVM-baas Jaap van Dissel ontbreekt er wetenschappelijk bewijs om in heel het land het gebruik van een niet-medisch mondkapje in openbare ruimtes te verplichten. "Recente studies uit diverse landen hebben dit opnieuw aangetoond", aldus Van Dissel.

Dat een landelijke maatregel uitblijft, betekent volgens de deskundigen niet dat Nederlanders achterover kunnen leunen. "In bepaalde regio's zien we het aantal nieuwe besmettingen sneller stijgen dan normaal. Afstand houden blijft essentieel", vertelt Bruls.

De roep om een nationale mondkapjesplicht in te stellen werd de laatste weken steeds luider. Nadat het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in een week tijd was verdubbeld, riepen onder meer burgemeester Femke Halsema (Amsterdam) en Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) op tot meer maatregelen.

Ook riepen vier gezondheidsexperts het kabinet op in een brief, om snel extra maatregelen te nemen. De deskundigen pleitten voor een mondkapjesplicht in de horeca en voor contactberoepen.

Mondkapjes kunnen niet alle clusters voorkomen

Van Dissel is echter van mening dat het verplichten van het dragen van een mondkapje het stijgende aantal besmettingsclusters niet geheel zou wegnemen. "We zien veelal nieuwe besmettingen bij familiepartijtjes, studentenfeesten en barbecues. Plaatsen waar mondkapjes niet zouden voorkomen."

Volgens de RIVM-baas was het de vierde keer dat het Outbreak Management Team (OMT) om advies was gevraagd rondom het gebruik van mondkapjes. Het laatste advies werd deze woensdag gepresenteerd en besproken.

Eerder adviseerde het OMT mondkapjes alleen te verplichten in ruimtes waar de anderhalvemeterregel niet kan worden nageleefd, zoals in het openbaar vervoer en vliegtuigen.