Landelijk zijn zo'n 450 boetes uitgedeeld aan reizigers die in het openbaar vervoer geen mondkapjes droegen. Volgens directeur Pedro Peters van OV-NL, de koepel van vervoersmaatschappijen, zijn dit er "niet veel" als gevolg van de zomervakantie.

De meeste boetes werden in de afgelopen maand uitgeschreven. In juni, de eerste maand waarin de mondkapjesplicht van kracht was, werden 120 boetes uitgedeeld. Sinds 1 juli wordt intensiever gehandhaafd, omdat het openbaar vervoer op die dag ook werd opgesteld voor niet-noodzakelijke reizen.

Volgens Peters is het op dit moment niet nodig om nog strenger te handhaven, hoewel het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland weer sneller stijgt. "Het is nu vanwege de zomervakantie heel rustig in het openbaar vervoer", vertelt hij.

De meeste reizigers houden zich aan de maatregelen tegen het virus. Op de stations en de perrons, waar geen mondkapjesplicht geldt, gaat het eveneens goed. Indien nodig wordt in een later stadium overwogen strenger te gaan handhaven.

Reizigers moeten mondkapjes dragen omdat het niet altijd mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden van andere reizigers. Er geldt alleen een uitzondering voor kinderen tot en met twaalf jaar. Bij overtreding van de maatregel moet een boete van 95 euro betaald worden.