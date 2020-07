Brussels Airport gaat de lichaamstemperatuur van mensen controleren en passagiers met een temperatuur van boven de 38 graden toegang tot de terminal en vluchten weigeren, zo bevestigt de luchthaven woensdag in gesprek met de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

De temperatuur van alle passagiers wordt gecontroleerd met een warmtecamera. Passagiers met verhoging worden daarna nogmaals gecontroleerd.

Als de temperatuur dan nog te hoog is, wordt diegene doorgestuurd naar het medische team van de luchthaven voor een handmatige controle. De reiziger wordt dan ook gevraagd een vragenlijst in te vullen.

Pas na drie controles kan een lichaamstemperatuur van boven de 38 graden met zekerheid worden vastgesteld. Eerder kan iemand ook niet de toegang tot een vlucht of delen van het vliegveld worden ontzegd op basis van de lichaamstemperatuur.

"Zowel de luchthaven als de luchtvaartmaatschappijen stellen de gezondheid van de passagiers en het personeel voorop en nemen daarmee geen risico", aldus het vliegveld tegen Het Laatste Nieuws.

Strengere coronaregels in België

Vanwege de opleving van het coronavirus in België zijn de maatregelen daar weer aangescherpt. Zo mogen Belgen vanaf 29 juli minder sociale contacten hebben, moet winkelen voortaan weer alleen, zijn mondkapjes voortaan op alle evenementen verplicht en is in de provincie Antwerpen een avondklok ingesteld.

Het nationale crisisteam noemt de cijfers zorgwekkend. "Het beperken van onze sociale contacten is op dit moment de meest efficiënte manier om de opflakkering van dit virus de kop in te drukken", aldus viroloog Boudewijn Catry van het crisisteam.