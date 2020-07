Enigszins opgelucht haalde Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM, adem toen ze de cijfers van het aantal positieve coronatests zag. Er was niet - zoals vorige week - opnieuw sprake van een verdubbeling. "Dat is op zich prettig. Meer mensen hebben zich ook laten testen en dat betekent dat onze boodschap is aangeslagen."

Wel merkt Timen op om niet te vroeg te juichen. "We zien nog steeds een toename", zegt ze over de 1.329 besmettingen die in een week tijd zijn geconstateerd. Vorige week waren dat er 987 en was sprake van een verdubbeling van het aantal positieve tests.

"Dat was wel een wake-upcall", noemt Timen nog maar eens het woord dat in een week tijd vaak gevallen is. "Maar het is een geruststelling dat het aantal besmettingen nu niet met dezelfde snelheid toeneemt."

Net als vorige week vormen jongeren in de leeftijd van twintig tot veertig jaar de grootste groep nieuwe besmettingsgevallen. Over het algemeen belasten die groepen de zorg niet heel zwaar. Daarom is het zaak dat zij ouderen of kwetsbaren in hun omgeving niet besmetten, in welk geval het aantal ziekenhuisopnames flink zou stijgen.

"We moeten zorgen dat de situatie behapbaar blijft", aldus Timen. "Op dit moment ligt een beperkt aantal patiënten in het ziekenhuis en op de intensive care is het aantal patiënten dinsdag zelfs afgenomen. We zijn op dit moment dus in staat om die aantallen stabiel laag te houden."

Nog steeds 1 procent van tests positief

Ook Louis Kroes, afdelingshoofd medische microbiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), is gematigd positief over het wekelijkse aantal nieuwe besmettingsgevallen. "Er is wel enige groei opgetreden, maar geen verdubbeling. Het gaat om een groei van enkele tientallen procenten. Dat is voorzichtig bemoedigend", zegt hij.

Daarnaast is het volgens hem belangrijk dat er meer is getest, maar dat het procentuele aantal positieve tests hetzelfde is gebleven als vorige week (1 procent). "Dat betekent dat het beleid werkt. Dat beleid is het snel herkennen van gevallen en clusters en daar onderzoek naar doen. Als dat werkt, levert dat meer positieve gevallen op en dat is dus zoals het hoort."

'Niet opvatten als: het kan een tandje minder'

Kroes noemt het stijgende aantal coronabesmettingen "beheersbaar", maar volgens hem betekent dat niet dat maatregelen verder kunnen worden versoepeld. "Het is altijd lastig manoeuvreren in de publieke opinie. Er zitten positieve aspecten aan, maar dat moeten we niet opvatten als: het kan een tandje minder."

"We moeten waakzaam blijven", waarschuwt de hoogleraar klinische virologie. "We slagen er namelijk niet in het virus te laten verdwijnen."