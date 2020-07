1.329 personen zijn afgelopen week positief getest op het coronavirus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er 342 meer dan de 987 positieve tests die het RIVM vorige week meldde. Volgens het RIVM is de situatie in een week tijd "weinig veranderd".

In een week tijd zijn 23 personen opgenomen in het ziekenhuis en zijn er 9 personen overleden aan het coronavirus.

"Met name in Zuid-Holland en Noord-Holland is een toename te zien in het aantal meldingen", schrijft het RIVM. In Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland blijft het aantal besmettingen "stabiel laag".

Net als vorige week zijn er veel meer jongeren (20 tot 40 jaar) dan ouderen besmet.

In Rotterdam zijn er afgelopen week 243 besmettingen bijgekomen. Vorige week waren dat er 118. In Amsterdam is het aantal besmettingen met 158 toegenomen. Vorige week waren dat er 39 minder.

In Den Haag en Utrecht zijn er in een week tijd aanzienlijk minder besmettingsgevallen bijgekomen. Den Haag telt 76 nieuwe besmettingen (vorige week 53) en in Utrecht zijn 23 besmettingen erbij gekomen, ten opzichte van 44 vorige week.

Veel meer tests afgenomen dan vorige week

Bij 1 procent van de mensen die zich laten testen valt de coronatest positief uit. Dat is hetzelfde percentage als vorige week. Wel hebben afgelopen week veel meer mensen zich laten testen. In totaal ging het van 20 juli tot en met 26 juli om 111.764 personen. Een week eerder lieten 88.886 mensen zich testen op het virus.

Het aantal lokale clusters, met daarin drie of meer aan elkaar gerelateerde besmettingen, is in een week tijd van 96 toegenomen tot 133.

Thuis of bij overige familie vaak mogelijke setting

De GGD's vragen virusdragers waar ze denken de infectie te hebben opgelopen. Mensen kunnen dan één of meerdere mogelijke locatie opgeven. De afgelopen twee weken gaf ruim 40 procent zo'n vermoedelijke setting op. Meer dan de helft van hen zei de besmetting mogelijk thuis te hebben opgelopen.

Daarnaast noemde 19 procent overige familie als een mogelijke plek van besmetting, en ruim 12 procent het werk. Een kleine vijf procent dacht aan de horeca.

OMT kijkt nogmaals naar effect mondkapjes

Nadat het aantal positieve tests vorige week was verdubbeld, verzochten onder anderen burgemeesters Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en Femke Halsema (Amsterdam) het kabinet om te onderzoeken of het dragen van mondkapjes buitenshuis verplicht kan worden gesteld.

Het kabinet houdt tot nu toe vast aan de maatregelen die al golden, zoals onderling 1,5 meter afstand houden, hygiëne en het advies om thuis te blijven bij klachten.

Wel is het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd om opnieuw naar het nut van dragen van mondkapjes te kijken. Het overleg binnen het OMT is dinsdag.