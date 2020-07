Vietnam heeft dinsdag alle vluchten van en naar Da Nang stopgezet. Het Zuidoost-Aziatische land heeft het coronavirus grotendeels buiten de deur weten te houden, maar een nieuwe infectiehaard in de populaire toeristische bestemming baart zorgen. Tienduizenden mensen, voornamelijk toeristen, zijn geëvacueerd.

Het vliegverbod geldt in eerste instantie voor vijftien dagen, liet de Vietnamese regering weten.

Afgelopen zaterdag werden in Da Nang de eerste besmettingen binnen de gemeenschap van Vietnam sinds april vastgesteld. In de dagen daarna volgden meer ziektegevallen, waarmee het totaal woensdag op 22 kwam te liggen.

Twee van de patiënten uit de havenstad verkeren in kritieke toestand.

Gemeten naar inwonertal, meer dan 95 miljoen, is Vietnam het grootste land ter wereld waar nog niemand is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dankzij strikte maatregelen en een grootschalig en agressief testbeleid heeft het land het aantal bevestigde ziektegevallen weten te beperken tot 431.

Vietnam is nog steeds gesloten voor buitenlandse toeristen, maar sinds de strenge Vietnamese lockdown werd versoepeld, maakten veel Vietnamezen gebruik van goedkope vluchten en vakantiepakketten om in eigen land op vakantie te kunnen gaan.

Bijna 12.000 mensen in Vietnam zitten momenteel in quarantaine, liet het ministerie van Volksgezondheid woensdag weten in een verklaring.

Meeste toeristen hebben Da Nang verlaten

De Vietnamese regering zei maandag nog dat ze de luchtvaartautoriteiten had gevraagd om het aantal vluchten naar Da Nang uit elf andere Vietnamese steden flink op te voeren, om zo'n 80.000 mensen, vooral toeristen, uit de stad te kunnen evacueren.

"Alle evacuatievluchten zijn nu geannuleerd", zei een woordvoerder van de luchtvaartautoriteiten dinsdag. "We hebben negentig vluchten uitgevoerd om toeristen die in Da Nang gestrand waren te evacueren, maar de meeste toeristen hadden de stad zondag al verlaten, voornamelijk per bus en trein naar nabijgelegen provincies."