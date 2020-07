De Belgische provincie Antwerpen stelt een avondklok in en breidt de mondkapjesplicht uit. Op deze manier hopen de lokale autoriteiten de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Veel nieuwe besmettingen in België zijn vastgesteld in de provincie Antwerpen. Daar zijn vorige week 1.028 positieve testen gemeld. Oost-Vlaanderen had met 177 besmettingen na Antwerpen de meeste infecties.

Hoewel de Nationale Veiligheidsraad donderdag en maandag al met nieuwe coronamaatregelen kwam, neemt de aan Nederland grenzende provincie nu zelf ook stappen. Deze maatregelen gelden vier weken en gaan woensdag in, zodra ze officieel zijn gepubliceerd.

Er gaat tussen 23.30 tot 6.00 uur een avondklok gelden. Op deze manier moet worden voorkomen dat mensen bijvoorbeeld alsnog feestjes houden. Provinciegouverneur Cathy Berx benadrukt dat er een uitzondering geldt voor noodzakelijke verplaatsingen, zoals woon-werkverkeer en een ziekenhuisbezoek.

De horeca sluit uiterlijk om 23.00 uur. Verder moet in de horeca de afstand tussen de gezelschappen gegarandeerd worden. Nu zijn de regels over afstand houden in restaurants minder streng. Sinds zaterdag moeten in België horecabezoekers contactgegevens achterlaten zodat ze bij een lokale uitbraak snel en makkelijk geïnformeerd kunnen worden.

Provincie voert bredere mondkapjesplicht in

De mondkapjesplicht voor iedereen boven de twaalf jaar wordt uitgebreid alle openbare locaties, en op plekken waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Het is niet nodig om in een restaurant tijdens het eten en drinken een mondkapje te dragen.

De Nationale Veiligheidsraad verplichtte onlangs het dragen van een mondkapje in winkelstraten, in winkels, op markten, op drukke plekken en in gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek.

Er komt in de provincie een verbod op contactsporten. Daarnaast mogen volwassenen niet meer sporten in teamverbond. Wie vanuit huis kan werken moet dit de komende weken doen. Voor de stad Antwerpen en omliggende gemeenten gelden aanvullende maatregelen. Daar moeten alle feestzalen en sportscholen op slot.