Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Barcelona aangescherpt. Dit gebeurt naar aanleiding van het gestegen aantal coronabesmettingen. Het ministerie roept mensen op niet naar de regio Groot-Barcelona af te reizen, tenzij dit noodzakelijk is.

Het aangescherpte reisadvies geldt ook voor de randgemeenten van de Spaanse stad. "Toeristisch bezoek wordt dringend afgeraden. Het advies voor Groot-Barcelona verandert per direct van 'geel' naar 'oranje'. Als u nu in dit gebied bent, bedenk dan of u uw verblijf vroegtijdig wilt beëindigen", aldus het ministerie.

Nederlandse reizigers die Barcelona of een van de randgemeenten hebben bezocht, worden dringend opgeroepen om veertien dagen in (thuis)quarantaine te gaan uit voorzorg.

In delen van Spanje, zoals de regio Aragón zijn al verscherpte coronamaatregelen van kracht. Zo moeten mensen daar zoveel mogelijk thuisblijven en zijn horecagelegenheden beperkt open.

België gaf al een negatief reisadvies

Eerder gaven België en het Verenigd Koninkrijk een negatief reisadvies voor Spanje. De zuiderburen hebben diverse regio's zelfs met rood heeft aangemerkt: onder geen enkel beding afreizen. Nederland zag eerder op maandag nog niet voldoende reden om het voorbeeld van de buurlanden te volgen, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken aan NU.nl.

Voor de Belgen en Britten waren recente oplaaiingen van het virus in Spaanse regio's de reden om hun inwoners op te dragen om thuis te blijven. Daar verzet de Spaanse regering zich hevig tegen.