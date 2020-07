Het Verenigd Koninkrijk heeft maandag een overheidscampagne aangekondigd die Britten moet aansporen om af te vallen en zo het coronavirus te bestrijden.

De Britse staatssecretaris voor Gezondheid Helen Whately roept Britten op om minder te eten, zodat ze gewicht kunnen verliezen. "Extreem overgewicht is een van de grootste gezondheidsproblemen in ons land", zegt Whately.

Volgens de minister verhoogt obesitas de kans om te overlijden aan de gevolgen van het COVID-19-virus. Mensen met een BMI van boven de 40 zouden een twee keer zo groot risico lopen om te overlijden.

Met de gezondheidscampagne wil het Verenigd Koninkrijk onder meer bereiken dat advertenties voor junkfood pas vanaf 21.00 uur op televisie mogen worden uitgezonden. Ook zou er niet meer mogen worden geadverteerd met 'twee halen, één betalen'-deals en moeten menukaarten voortaan het aantal calorieën in een menu vermelden.

Ook de Britse premier Boris Johnson dringt er bij zijn volk op aan om fitter te worden. Johnson werd in april zelf in het ziekenhuis opgenomen, nadat hij het coronavirus had opgelopen. Hij lag drie dagen op de intensive care. Volgens de premier kwam dit doordat hij te zwaar was.

"Ik wilde altijd al gewicht verliezen en net als veel andere mensen heb ik daar moeite mee. Maar sinds ik ben hersteld van het coronavirus word ik steeds fitter", aldus de premier. Johnson zegt sinds zijn opname op de ic ruim 6 kilo te zijn afgevallen.