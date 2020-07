De Spaanse regering heeft zich zondag uitgesproken tegen de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om het reisadvies naar het Zuid-Europese land aan te passen. Volgens de regering is Spanje veilig voor toeristen en is een verplichte quarantaine na terugkomst niet nodig.

"Spanje is veilig, het is veilig voor Spanjaarden, het is veilig voor toeristen", zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha González Laya.

Het Verenigd Koninkrijk kondigde zaterdagavond aan Spanje van een lijst met veilige landen te verwijderen. De wijziging ging slechts enkele uren later in waardoor reizigers geen tijd hadden om hun plannen aan te passen.

Reizigers worden nu aangeraden alleen voor noodzakelijke reizen naar Spanje te gaan. Ook moeten ze bij terugkomst in het Verenigd Koninkrijk twee weken in quarantaine.

Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab is de wijziging een snel genomen beslissing naar aanleiding van een toename in het aantal coronabesmettingen in Spanje. "We kunnen geen excuses verzinnen, we moeten snel beslissende acties kunnen ondernemen", zegt hij.

TUI annuleert vakanties naar Spanje

Naar aanleiding van de wijziging in het reisadvies kondigde de Britse tak van reisorganisatie TUI zondag aan alle vakanties naar het vasteland van Spanje tot zeker 9 augustus te annuleren.

Vluchten naar de Balearen en de Canarische eilanden gaan vooralsnog wel door en de regering van Madrid probeert het Verenigd Koninkrijk over te halen een uitzondering te maken voor de eilanden wat betreft de quarantainemaatregel.

Aantal besmettingen in Spanje neemt weer toe

Het aantal coronabesmettingen in Spanje neemt de afgelopen weken weer toe. In drie weken tijd werd het aantal besmettingen verdrievoudigd. Veel regio's hebben om die reden maatregelen getroffen. Zo moeten mensen bijna overal in openbare ruimtes een mondkapje dragen. Ook worden mensen in meerdere regio's, waaronder Barcelona, gevraagd thuis te blijven.

De meeste besmettingen komen uit de omgeving van Catalonië, in het noordoosten van Spanje. Desondanks geldt de quarantainemaatregel voor heel Spanje, wat het Verenigd Koninkrijk op veel kritiek komt te staan.

De Spaanse toerismesector is grotendeels afhankelijk van toeristen uit het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar was een op de vijf buitenlandse toeristen in Spanje een Brit.