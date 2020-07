Het aantal nieuwe verzoeken voor een coronatest in Nederland stijgt elke dag met ongeveer duizend. De GGD's schalen daarom op, maar de vraag is of ze de groei kunnen bijhouden. Het leidt nu al regelmatig tot langere wachttijden.

De drukte leidt ertoe dat niet iedereen binnen 24 uur terecht kan voor een test, en/of niet binnen 48 uur de uitslag krijgt.

"Als het zo door blijft stijgen, dan blijven wij opschalen, maar dan is de werkelijkheid ons steeds een stapje voor", erkent de GGD-GHOR zondagochtend tegen NU.nl.

Eerder deze week bleek al dat mensen regelmatig lang moeten wachten tussen de testaanvraag en de daadwerkelijke testafname. Daarop besloten de gezondheidsdiensten op te schalen. "Vrijdag werd er een recordaantal van 20.553 testafspraken gemaakt", aldus de woordvoerder van de GGD-GHOR.

Veel mensen klagen over lange wachttijd

Opschalen om meer testen te kunnen inplannen, lijkt echter niet genoeg. Een verslaggever van NU.nl liet zich donderdag om 12.00 uur 's middags testen en wacht inmiddels 71 uur op de uitslag.

Op Twitter verschenen afgelopen etmaal tientallen (onbevestigde) soortgelijke klachten van mensen die op dat moment al 50 tot 89 uur wachtten op de uitslag, en een enkele keer zelfs vier dagen.

Wie een test heeft gedaan, moet sowieso thuisblijven tot de uitslag binnen is.

Afsprakenteam belt ook uitslag door

De crux is dat het telefoonteam dat de afspraken inplant, ook de uitslagen moet rondbellen. De GGD-GHOR: "De aanvragen gaan gewoon heel erg hard. Dan hebben ze soms minder tijd om de uitslagen door te bellen. Op een gegeven moment werden er vrijdag vijftig uitslagen per minuut doorgebeld. Maar als vijftienduizend mensen per dag zich laten testen, ben je zelfs met vijftig uitslagen per minuut wel even bezig."

"De testbereidheid vliegt omhoog, dat is fantastisch", benadrukt de zegsvrouw. "Maar aan alle kanten kraakt het." Voorheen kreeg ongeveer 95 procent van de getesten binnen de beloofde 48 uur een uitslag. "Als het aantal testen per dag omhoog gaat, dan mag dat iets minder worden, maar het mag echt geen drie, vier of vijf dagen duren."

Het inhuren van extra mensen "kost gewoon even", vervolgt ze. Dit zijn weliswaar uitzendkrachten, maar moeten wel een hbo-diploma hebben, of een mbo-diploma met een paramedische achtergrond. Bovendien moeten ze getraind worden.

De GGD-GHOR hoopt "binnen enkele dagen" voldoende personeel te hebben om de huidige vraag aan te kunnen.

Onduidelijk waarom e-mail niet volstaat

Waarom alle mensen met een negatieve testuitslag persoonlijk gebeld moet worden, en de GGD's dit niet afhandelen met een automatische e-mail of sms, weet de woordvoerder niet.

Wie getest wordt, kan overigens zelf niets doen om de wachttijd te verkorten. Al heeft de GGD wel een suggestie: "Bel vooral niet zelf om de uitslag te vragen." De telefonisten zouden namelijk niet alle uitslagen kunnen inzien, maar alleen die van de mensen die zij zelf moeten bellen met de uitslag. "Daarmee houd je de lijn dus op."