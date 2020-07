Twee weken nadat Suriname de coronamaatregelen had versoepeld, zijn ze zaterdag weer aangescherpt. Het uitgaansverbod wordt verlengd en handen wassen wordt verplicht.

"Ook in Suriname merken we dat de pandemie zich snel aan het uitbreiden is", aldus de Surinaams president Chan Santokhi in een televisietoespraak op zaterdag. "We zien een landelijke stijging van positieve gevallen. Hiermee neemt ook de druk op onze zorgcapaciteit toe. Door de toename van het aantal besmettingen ontstaat een schaarste aan locaties om de personen die positief zijn te isoleren."

"Wij merken op dat er een verschuiving is van de aandacht naar alleen het dragen van een mondkapje. Het gevolg hiervan is dat we vergeten de hygiëne in acht te nemen. We moeten onze handen blijven wassen en ook onze directe omgeving, bijvoorbeeld de werkplek, goed desinfecteren", aldus Santokhi.

Tot nader orde worden algemene coronamaatregelen dan ook verplicht gesteld, zoals het dragen van een mondkapje, het aanhouden van de 1,5 meter fysieke afstand en het regelmatig desinfecteren van de handen.

Verder wordt het uitgaansverbod met een uur verlengd en geldt nu tussen 21.00 en 05.00 uur. Ook wordt het samenscholingsverbod teruggebracht tot maximaal 5 personen, en dat geldt dan voor feesten, gebedshuizen en begrafenissen.

Cafés, restaurants, sportscholen en casino's, die sinds begin juli weer langzaam open mochten, moeten vanaf zondag weer de deuren sluiten. Restaurants mogen alleen afhaalmaaltijden aanbieden.

In Suriname zijn tot op heden 1.381 mensen besmet met het coronavirus, 501 daarvan zijn nog actief. Zeven mensen liggen op de intensive care. Op vrijdag zijn 76 nieuwe besmettingen geconstateerd. Tot op heden zijn 23 mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19.