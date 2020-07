Verschillende Belgische gemeenten hebben zaterdag op eigen initiatief extra maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus in het land tegen te gaan. Of op landelijk niveau aanvullende maatregelen nodig zijn, zal de Nationale Veiligheidsraad maandag tijdens een vervroegde bijeenkomst bespreken.

Enkele Belgische kustgemeenten lieten zaterdag weten dat de mondkapjesplicht in het gebied verder wordt aangescherpt. Zo is het in de gemeenten Koksijde, De Panne en Nieuwpoort vanaf maandag verplicht om op alle publiek toegankelijke plaatsen een mondkapje te dragen. In Oostende is de brede mondkapjesplicht zaterdag al ingevoerd.

De mondkapjesplicht in de desbetreffende kustgemeenten geldt vooralsnog niet op het strand, in natuurgebieden, tijdens het sporten en gedurende een autorit.

Ook in andere gebieden in het land worden maatregelen aangescherpt. De gemeente Antwerpen kondigde zaterdag, na een crisisberaad, aan dat inwoners van het gebied hun sociale contacten moeten beperken tot tien personen. Het is daarnaast niet langer toegestaan om met meer dan tien personen bijeen te komen in de gemeente, schrijft De Standaard. De maatregel geldt in ieder geval voor de komende vier weken.

Maandag komt het Belgische Veiligheidsberaad bijeen om te bespreken of er op landelijk niveau strengere maatregelen nodig zijn, liet premier Sophie Wilmès zaterdag weten. "Een sterke lokale aanpak is ook van fundamenteel belang voor de meest getroffen gebieden", aldus de premier op Twitter.

Aantal besmettingen met 89 procent gestegen

Het aantal besmettingen met het coronavirus in België is de afgelopen tijd flink gestegen. Afgelopen week werden 1.290 nieuwe besmettingen in het land vastgesteld: een stijging van bijna 89 procent ten opzichte van een week daarvoor.

Naar aanleiding van de snelle stijging werden afgelopen week al extra coronamaatregelen aangekondigd, die vanaf zaterdag zijn gaan gelden.

Het werd onder meer verplicht om mondkapjes te dragen op markten, kermissen, winkelstraten, op plekken waar veel mensen komen en in publiek toegankelijke gebouwen. Horecazaken moeten gegevens van gasten noteren en nachtwinkels moeten uiterlijk om 22.00 uur de deuren sluiten.