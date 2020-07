De Braziliaanse president Jair Bolsonaro zegt weer hersteld te zijn van het coronavirus, nadat hij eerder deze maand bekendmaakte besmet te zijn geraakt.

Hij maakte dit zaterdag zelf bekend door de negatieve uitslag te tonen op Twitter.

Bolsonaro meldde begin juli positief te zijn getest op het coronavirus. Bij een tweede test een paar dagen later werd deze uitslag bevestigd.

De 65-jarige president liet zich testen nadat hij koorts ontwikkelde. Bolsonaro zei na de eerste positieve uitslag zich goed te voelen en hydroxychloroquine in te nemen, een antimalariamiddel waarvan nog niet duidelijk is wat voor effect het op het virus heeft. Na de eerste positieve uitslag ging hij in quarantaine.

Bolsonaro noemde virus 'klein griepje'

Bolsonaro heeft het coronavirus altijd gemarginaliseerd. Zo vertelde hij eerder dat als hij ziek zou worden, hij niets meer zou voelen "dan een klein griepje". Ook drong hij erop aan om de economie in het land snel te heropenen.

Eerder testten zijn vrouw en haar twee dochters al negatief op het coronavirus.

Brazilië is met bijna 2,3 miljoen coronabesmettingen en ruim 85.000 doden een van de zwaarst getroffen landen. Alleen de Verenigde Staten hebben meer besmettingen en sterfgevallen als gevolg van het coronavirus.