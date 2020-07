Feike Sijbesma, de coronagezant van het kabinet, snapt niet dat mensen met klachten zich niet laten testen en pleit voor een grote publiekscampagne, zo zegt hij zaterdag in NRC.

De oud-topman van chemiebedrijf DSM heeft zich als coronagezant namens de regering ingezet om voldoende testcapaciteit te krijgen in Nederland. Hij ziet met lede ogen dat slechts een klein deel van de Nederlanders zich wil laten testen, blijkt uit onderzoek van het RIVM en de GGD. "Daar schrok ik van. We hebben maanden aan extra testen gewerkt en nu zeggen mensen: ik zal wel een griepje hebben, ik laat me niet testen. Ik begrijp dat niet."

Sijbesma vindt dat er een grote publiekscampagne moet komen om de testbereidheid onder de bevolking te vergroten. Hij maakt zich namelijk ernstige zorgen over een mogelijke tweede coronagolf. "We houden bijna geen afstand meer, over mondkapjes is onduidelijkheid en we laten ons heel weinig testen. Het gaat niet goed", aldus Sijbesma.

"De getallen zijn nu nog laag, maar als je dit te lang laat voortduren, gaat het mis. We zagen het in februari niet aankomen, zelfs niet toen het er echt aan kwam. Dat zie je nu weer."

Het advies dat hij aan de regering geeft is: grijp nu in. "Stevige acties nu zijn beter dan later weer een lockdown. Dat is economisch veel verstorender." Ook is Sijbesma kritisch over de onduidelijke houding van het kabinet als het gaat om het gebruik van mondkapjes en de lakse regels als het gaat om thuisquarantaine bij besmette personen.

'We moeten laten zien dat we als Europa ook snelheid kunnen maken'

Sijbesma is momenteel als coronagezant druk bezig om vaart te brengen in de onderhandelingen over potentiële vaccins. Nederland heeft samen met Duitsland, Frankrijk en Italië een deal rond het zogenaamde Oxford-vaccin dat hopelijk eind dit jaar beschikbaar komt, als het vaccin werkt.

Maar dat is nog lang niet zeker, en Sijbesma vindt dat het tempo van de onderhandelingen in EU-verband met andere partijen te traag gaat, zegt hij tegen NRC. "Het is altijd lastig als je met meer landen tegelijk onderhandelt, maar het is tijd dat we nu als Europa laten zien dat we ook snelheid kunnen maken. Het zou gek zijn als begin volgend jaar de VS en China hun economieën kunnen opengooien en Europa niet."