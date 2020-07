Gezondheidsorganisatie WHO meldt dat in de afgelopen 24 uur ruim 284.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus zijn gemeld. Dat is een nieuw dagrecord.

De meeste meldingen komen uit de Verenigde Staten, Brazilië, India en Zuid-Afrika. Het vorige record was nog geen week oud: zaterdag werden in totaal bijna 260.000 besmettingen gemeld.

De WHO zegt ook dat het dodental met ruim 9.750 is gestegen. Dat is de grootste stijging in 24 uur sinds 30 april. Op die dag werden wereldwijd zo'n 9.800 nieuwe sterfgevallen gemeld.

In juli worden dagelijks gemiddeld vijfduizend sterfgevallen gerapporteerd. Het dagelijkse gemiddelde lag vorige maand nog op 4.600.

Ruim vier miljoen besmettingen in de VS

De VS kent met ruim vier miljoen gemelde gevallen wereldwijd de meeste coronabesmettingen. Brazilië (ruim twee miljoen) en India (meer dan een miljoen) completeren de top drie.

De grootste toename van het aantal geregistreerde sterfgevallen in de afgelopen 24 uur was in Peru: circa 3.900. Daarbij speelt wel mee dat het Zuid-Amerikaanse land zijn coronagegevens onlangs herzag waardoor er in één dag drieduizend nieuwe overlijdens 'bijkwamen'.