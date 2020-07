Artsen en genetici van het Radboudumc in Nijmegen hebben ontdekt hoe foutjes in een specifiek gen ertoe leiden dat sommige mensen zieker worden van het coronavirus dan anderen. De onderzoekers hopen dat hun ontdekking kan bijdragen aan een betere behandeling van ernstig zieke coronapatiënten.

Artsen kwamen de rol van het gen op het spoor nadat twee besmette jonge broers binnen dezelfde familie aan de beademing op de intensive care van het Radboudumc kwamen te liggen. Eén van hen overleed aan de gevolgen van de infectie en de andere broer herstelde.

Omdat met name ouderen worden getroffen door het virus, vroeg geneticus Alexander Hoischen zich af of er ook genetische factoren meespeelden bij de broers.

Uit het onderzoek dat volgde, bleek inderdaad dat zij een aangeboren afwijking hadden in een zogeheten TLR7-gen. Daardoor wordt het virus niet goed herkend, waardoor de afweer tegen de infectie minder goed werkt dan bij andere mensen.

"Het lijkt erop alsof het virus gewoon zijn gang kan gaan, omdat het immuunsysteem geen bericht krijgt dat het virus is binnengedrongen", zegt Hoischen.

Dit verklaart mogelijk waarom jonge coronapatiënten zo ziek worden

De onderzoekers konden de proef op de som nemen, nadat artsen in het Radboudumc opnieuw te maken kregen met twee ernstig zieke broers. Ook bij hen ontdekten genetici een "schrijffout" in het specifieke TLR7-gen.

"Ineens hadden we vier jonge mensen met een defect in hetzelfde gen die allemaal ernstig ziek waren geworden door COVID-19", aldus Hoischen. Geen van hen had volgens de arts eerder last gehad met de afweer of immuniteit.

Het defect in het TLR7-gen verklaart mogelijk waarom sommige jonge mensen zo ernstig ziek worden van het coronavirus.

Mannen lijken gevoeliger voor genetische afwijking

Ook zijn mannen mogelijk gevoeliger voor de genetische afwijking dan vrouwen. Het TLR7-gen ligt namelijk op het X-chromosoom, waarvan vrouwen er twee en mannen er één hebben. "Is daar iets mee mis, dan is er geen tweede gen die de rol kan overnemen zoals bij vrouwen", zegt arts in opleiding, Cas van der Made.

Als het TLR7-gen goed werkt, activeert het de productie van allerlei afweerstofjes waaronder interferonen. Momenteel onderzoekt het Radboudumc of het geven van interferon kan helpen bij het behandelen van COVID-19.