Nederlanders met een geliefde van buiten de Europese Unie kunnen hun partner vanaf maandag weer zien. Voor hen is het inreisverbod versoepeld, mits ze kunnen aantonen dat ze alleen voor hun partner komen. Hoe werkt dit precies?

Het Nederlandse model is afgekeken van de Denen, die in mei met een versoepeling voor mensen met langeafstandsrelaties kwamen.

De Deense grenspolitie zei toen dat Denen bijvoorbeeld sms-berichten van hun partner of foto's van hen samen moesten laten zien. Dit leidde tot enige hilariteit onder de Denen, zeker toen de politie eraan toevoegde dat "ook een liefdesbrief" meegenomen kon worden.

In Nederland moeten stellen aantonen dat ze elkaar in het echt hebben gezien. Videobellen via bijvoorbeeld Skype telt dus niet mee, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid tegen NU.nl. Koppels mogen zelf bepalen welke bewijzen ze aanleveren. Suggesties zijn foto's of betaalgegevens "waaruit blijkt dat u samen ergens bent geweest".

Ook moeten geliefden een contract ondertekenen waarin ze verklaren al minimaal drie maanden een relatie te hebben, zo legt het ministerie van Justitie en Veiligheid uit. Dit gebeurt op straffe van meineed. Wie op liegen betrapt wordt, riskeert een hoge geldboete of een celstraf.

Daarnaast moeten inreizende personen met een retourticket kunnen aantonen dat ze van plan zijn weer te vertrekken én moeten ze het adres van het verblijf of een hotelreservering kunnen overleggen.

Sommige geliefden hebben een visum voor kort verblijf nodig

Sommige landen verbieden het uitreizen naar andere landen. Inwoners van deze landen komen uiteraard niet in aanmerking voor de regeling.

Ook hebben inwoners van sommige landen een visum voor een kort verblijf nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor inwoners van Indonesië. "Bij de aanvraag van dit visum wordt beoordeeld of uw partner aan de voorwaarden voldoet voor de regeling langeafstandsgeliefden", zo zegt de overheid hierover. Het is niet bekend of dit op grote schaal tot problemen leidt.

Een deel van de verklaring die je moet ondertekenen. (Foto: Ministerie van Justitie en Veiligheid)

Verblijf van drie maanden mogelijk

Hoewel de Koninklijke Marechaussee (KMar) niet actief iemands leven zal uitpluizen om onregelmatigheden in het verhaal te ontdekken, kunnen wél vervolgvragen worden gesteld als er iets niet lijkt te kloppen. "Je levert het document wel af aan de KMar, die is hierop getraind", aldus het ministerie. De toegang mag geweigerd worden als "daar een reden voor is".

Als de partner toegelaten wordt, is een verblijf van drie maanden per zes maanden mogelijk. Wie uit een land met een oranje reisadvies komt, wordt wel dringend verzocht eerst twee weken in quarantaine te gaan.

Verder gelden de regels die ook voor reguliere vluchten in het leven zijn geroepen: een mondkapje is verplicht en een met het coronavirus besmette persoon mag niet vliegen.