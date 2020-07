Het kabinet heeft het Outbreak Management Team (OMT) donderdagavond opnieuw gevraagd om advies te geven over het effect van het dragen van mondkapjes, naast de andere geldende coronamaatregelen. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vrijdagmiddag na afloop van een overleg met Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad.

Eerder gaf het OMT het advies om mondkapjes alleen te verplichten in ruimtes waar de anderhalvemeterregel niet kan worden gehanteerd, zoals in het openbaar vervoer en vliegtuigen.

Nu dinsdag is gebleken dat het aantal coronabesmettingen in een week tijd is verdubbeld, riepen verschillende burgemeesters, onder wie Femke Halsema (Amsterdam) en Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), op tot een mondkapjesplicht op meer plekken.

Vier gezondheidsexperts riepen het kabinet in een brief op om binnen drie dagen extra maatregelen te nemen, zoals een mondkapjesplicht in de horeca en voor contactberoepen.

Daar ziet het kabinet nu dus nog niks in, en mocht het OMT die mondkapjesplicht wel adviseren, dan is dat boven op de al geldende maatregelen.

"De hoofdregels blijven: houd 1,5 meter afstand, denk aan hygiëne, blijf thuis als je klachten hebt en vermijd drukte. Dat blijft onverkort van kracht en daar komen niet andere zaken voor in de plaats", aldus Grapperhaus.

Regio's kunnen zelf wel mondkapjesplicht invoeren

Volgens Grapperhaus en Bruls hebben burgemeesters de juridische mogelijkheid om zelf het dragen van mondkapjes verplicht te stellen op bepaalde locaties in een regio.

Het kabinet gaat ook kijken naar hoe de communicatie over de coronamaatregelen beter kan voor bepaalde groepen of in bepaalde regio's.

Daarnaast gaat het kabinet overleggen of de quarantainemaatregelen voor Nederlanders die in het buitenland op vakantie zijn geweest streng genoeg zijn. Dat doet het kabinet op verzoek van de 25 veiligheidsregio's.

