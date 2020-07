Het kabinet hoeft de getroffen coronamaatregelen niet af te schaffen, zo heeft de rechtbank Den Haag vrijdag in een door Viruswaanzin aangespannen kort geding besloten. De Staat heeft volgens de rechter zorgvuldig gehandeld, omdat die vooraf advies heeft ingewonnen bij deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT).

Viruswaanzin bestrijdt dat het coronavirus gevaarlijker is dan de griep. In een factcheck toonde NU.nl al aan dat de bewerking van de actiegroep niet klopt.

De rechtbank zegt als reactie hierop dat er veel (populair)wetenschappelijke discussie wordt gevoerd, maar dat dit niet betekent dat "de door de Staat gekozen aanpak evident onjuist is".

Daarbij wordt ook genoemd dat de leden van Viruswaanzin lijken te denken dat de Staat hen ervan moet overtuigen dat de gekozen aanpak de beste en de enige juiste aanpak is. "Dat is niet het geval. Het is de taak van de Staat om een verantwoord en consistent beleid te voeren, maar niet om individuen ervan te overtuigen dat de gekozen aanpak boven alle andere mogelijkheden staat."

Inperking grondrecht kan ook met vordering

Viruswaanzin had ook aangevoerd dat de grondrechten niet mogen worden ingeperkt met een vordering. Maar ook dat betoog klopt volgens de rechter niet. In het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens staat dat beperkingen van grondrechten bij wet moeten zijn voorzien, "maar daarmee wordt niet noodzakelijkerwijs gedoeld op een wet in formele zin".

Aan de term 'wet' wordt namelijk geen formele betekenis toegekend en daarom kan een vordering ook gelden als een wettelijke regeling.

Wrakingsverzoek werd eerder al afgewezen

Het kort geding werd eind juni al behandeld, maar het vonnis liet op zich wachten omdat Viruswaanzin een wrakingsverzoek had gedaan.

De organisatie vond dat de rechter niet kritisch genoeg doorvroeg ten aanzien van het coronagerelateerde sterftecijfer. De onafhankelijke wrakingskamer vond echter niet dat de rechter was afgeweken van haar taak en wees het wrakingsverzoek dan ook af.