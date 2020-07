De Republikeinse conventie in augustus in Florida gaat niet door vanwege de toenemende coronabesmettingen in de Amerikaanse staat. Dat zei president Donald Trump donderdag tijdens zijn dagelijkse persconferentie.

De reeks evenementen in Jackson in Florida waren gepland vanaf 24 augustus waarbij Trump officieel zou worden aangewezen als de officiële presidentskandidaat voor de Republikeinse partij voor de verkiezingen van november.

"Het is niet het juiste moment om een grote bijeenkomst te houden", aldus Trump donderdag. Hij zei dat hij het evenement heeft afgelast "om het Amerikaanse volk te beschermen".

Florida wordt momenteel hard getroffen door het coronavirus. Ruim 390.00 mensen zijn besmet en er zijn al meer dan 5.600 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19.

De ruim 2500 gedelegeerden van de Republikeinse partij komen nu vanaf 24 augustus bij elkaar in Charlotte, de plek waar de conventie oorspronkelijk gehouden zou worden. De gouverneur hield echter een grote bijeenkomst tegen.

Het programma zal worden uitgekleed en de meeste gedelegeerden zullen virtueel aanwezig zijn en online hun stem uitbrengen.

Trump geeft wel een acceptatiespeech tijdens de conventie, maar hij wilde niet zeggen in welke vorm dat zal zijn.

Partijconventies zijn altijd grote evenementen waarbij de beoogde kandidaat dagenlang door tienduizenden aanwezigen wordt toegejuicht.

De Democratische partij komt tussen 17 en 20 augustus virtueel bij elkaar om hun kandidaat Joe Biden aan te wijzen als officiële presidentskandidaat. Biden en Trump nemen het op 3 november tegen elkaar op tijdens de Amerikaanse presidentverkiezingen.